Encontraron muerta a la niñera de 19 años que estaba desaparecida en Salta

Guadalupe Ramos había sido vista por última vez el domingo pasado, después de llevar a su casa al nene que cuidaba. Una familia aportó registros de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir parte de sus últimos movimientos.

Guadalupe Ramos, la niñera de 19 años que estaba desaparecida desde hace dos días en Orán, Salta, fue encontrada muerta , según confirmaron autoridades locales. Hay un detenido por el caso.

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Los familiares de la joven habían denunciaron que la última vez que la vieron fue durante el fin de semana cuand o salió para acompañar hasta su casa a un nene que cuidaba y luego no tuvieron más noticias de ella.

Mientras las autoridades trabajan para tratar de determinar qué fue lo que sucedió, el medio local, Orán al Momento, informó que el cuerpo fue encontrado en una casa del barrio Aeroparque vinculado a su entorno familiar.

Al mismo tiempo, la Policía detuvo a un joven que habría mantenido una relación sentimental con la víctima . La familia de Ramos comentó que trataron de comunicarse con él, pero no lograron contactarlo. Cuando se produjo la detención, las autoridades aseguraron que el chico estaba bajo los efectos de estupefacientes.

En medio de la búsqueda de Guadalupe Ramos, durante la noche del martes comenzaron a circular distintos registros obtenidos por cámaras de seguridad.

Según relató públicamente quien sería la madre del niño que cuidaba Guadalupe, la joven dejó al menor alrededor de las 18:58 y permaneció algunos minutos más en la zona. Según la reconstrucción de la reconstrucción difundida, la joven salió del domicilio cerca de las 19:04.

Minutos después habría cruzado la calle para comprar cigarrillos y luego fue captada nuevamente por una cámara mientras fumaba. Posteriores se la vio caminando sola por distintas cuadras de la ciudad.

Noelia Ramos, hermana de Guadalupe, quien impulsó la búsqueda, compartió un comunicado luego del hallazgo del cuerpo, en el que le agradeció a todos los que aportaron algún tipo de ayuda o información.

“Encontré a mi hermana. Gracias por compartir y por sus mensajes. Guadalupe está en casa, la voy a poder ver por última vez. Me voy a poder despedir. Gracias en serio por todo. Te amo, gorda”, escribió Noelia.