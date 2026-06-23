23 de junio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de junio

El oficial minorista opera $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, tras unos días marcados por una racha alcista que llevó a la divisa al máximo en cinco meses.

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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de junio

El dólar oficial minorista cotiza este martes a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación, tras un comienzo de semana sin cambios, que siguió a otra con ritmo alcista donde volvió al mismo nivel nominal que había alcanzado el 14 de enero.

El dólar oficial opera sin grandes sobresaltos cerca del cierre de la primera mitad del año.
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El dólar en el Banco Nación se mantuvo estable y cerró a $1.480

Según expresó el economista Rodrigo Benítez en Ámbito, el aumento de flujos hacia Estados Unidos, en perjuicio de economías emergentes debido a una probable suba en las tasas de interés, fortalece al dólar y debilita tanto las monedas de las economías emergentes como el precio de los commodities.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.475 para la compra y a $1.495 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.461,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.924.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.528,41 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.484,64.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.467 para la compra y $1.468 para la venta.

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