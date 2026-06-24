24 de junio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de junio

El oficial minorista opera a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación y retoma el pulso alcista de la semana pasada.

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El dólar oficial retoma el ritmo alcista.

El dólar oficial retoma el ritmo alcista.

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El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación, tras una suba de $10 en la rueda del martes, que retomó el ritmo alcista de la semana pasada y lo dejó cerca de su pico de 2026. Por su parte, el dólar blue alcanza los $1.505.

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La suba reflejó el mayor riesgo que enfrentan las apuestas al carry trade en la medida en que el techo de la banda de flotación se encuentra lejos (hoy en $1.796,13) y que se acerca el segundo semestre, que por razones estacionales siempre registra una merma en la oferta de divisas por el final de la cosecha gruesa.

En paralelo, el Banco Central (BCRA) extendió su racha compradora, aunque a un ritmo más moderado. El pasado lunes, la autoridad monetaria adquirió u$s50 millones. De esta manera, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s10.903 millones.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

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Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.471,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.937.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.55,21 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.506,68.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.474,50 para la compra y $1.475,50 para la venta.

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