Lionel Messi cumple 39 años: los mensajes de los famosos y los saludos de los jugadores de la Selección argentina

En el cumpleaños N°39 de Lionel Messi, las redes sociales se llenaron de dedicatorias, mensajes emotivos y saludos para el capitán de la Selección argentina. Una vez más, pasará el festejo en la concentración y ya se esperan los primeros videos de la celebración.
La AFA le escribió un saludo a través de las redes oficiales: “El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi” y agregaron: “El capitán argentino ha construido un recorrido único: campeón del Mundial Sub 20 en 2005, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y finalmente consagraciones mayores que marcaron una era dorada para la Selección, con la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024“.
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También, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, publicó unas sentidas palabras: “Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor".
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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) celebró su cumpleaños en las redes sociales: “¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones!”.
Entre sus amigos, Sergio Kun Agüero le dedicó un mensaje emotivo, pero no en una historia ni en una publicación, sino en una publicación que Messi había realizado horas antes: “Feliz cumpleaños, chaval. Te quiero”.
Uno de los saludos más esperados era el de Antonela Roccuzzo y no defraudó. En medio de rumores de crisis o peleas, la modelo subió un posteo con fotos de todos los tiempos y le escribió un tierno mensaje: "Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que seas muy feliz hoy y siempre. Nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos porque te tenemos a vos. Te amo infinito".
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Mundial 2026: los cuatro récords Guinness que Lionel Messi quebró en un solo partido ante Austria
Las marcas obtenidas por el capitán albiceleste tras el 2 a 0 ante Austria de este lunes:
- Máximo de goles en la Copa Mundial de la FIFA por un jugador de fútbol - 18
- Máximo de partidos de la Copa Mundial de la FIFA jugados por un individuo - 28
- Máximo de partidos ganados por un jugador en la Copa Mundial de la FIFA de fútbol - 18
- Máximo de minutos jugados en la Copa Mundial de la FIFA de fútbol - 2.489