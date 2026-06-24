Lionel Messi cumple 39 años: los mensajes de los famosos y los saludos de los jugadores de la Selección argentina El capitán del seleccionado nacional pasa un nuevo festejo en su sexto Mundial y, tras sus dos brillantes actuaciones ante Argelia y Austria, el mundo se rinde a sus pies. Por Agregar C5N en









Messi ya lleva cinco goles en dos partidos. BR Football

En el cumpleaños N°39 de Lionel Messi, las redes sociales se llenaron de dedicatorias, mensajes emotivos y saludos para el capitán de la Selección argentina. Una vez más, pasará el festejo en la concentración y ya se esperan los primeros videos de la celebración.

La AFA le escribió un saludo a través de las redes oficiales: “El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi” y agregaron: “El capitán argentino ha construido un recorrido único: campeón del Mundial Sub 20 en 2005, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y finalmente consagraciones mayores que marcaron una era dorada para la Selección, con la Copa América 2021 en el Maracaná, la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024“.

View this post on Instagram También, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, publicó unas sentidas palabras: “Gracias por cada lágrima, por cada abrazo, por cada momento eterno… simplemente, gracias por existir, 10. ¡Feliz cumpleaños! Te deseo siempre lo mejor".

View this post on Instagram La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) celebró su cumpleaños en las redes sociales: “¡Felicidades a la leyenda que hace felices a millones!”.

Entre sus amigos, Sergio Kun Agüero le dedicó un mensaje emotivo, pero no en una historia ni en una publicación, sino en una publicación que Messi había realizado horas antes: “Feliz cumpleaños, chaval. Te quiero”.