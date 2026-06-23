Agenda Mundial 2026: por qué el 3 de julio es una fecha clave para la Selección Argentina El combinado de Lionel Scaloni ya sabe que el primer viernes del próximo mes se transformará en una jornada trascendental. Por Agregar C5N en









La Selección enfrentará al escolta del Grupo H. FIFA

El viernes 3 de julio de 2026 paralizará por completo al país, ya que será el día en que la Selección argentina dispute los dieciseisavos de final del Mundial tras haber clasificado en lo más alto del Grupo J. Esta fecha se convierte en un punto de inflexión absoluto para el conjunto nacional, dado que marca el inicio de la fase de eliminación directa: a partir de este momento, el margen de error se reduce a cero y un solo tropiezo significará el final del camino en la competencia.

Jugar en el Miami Stadium le aportará un condimento especial al cruce, no solo por las condiciones de infraestructura que ofrece el recinto de Florida, sino también por el masivo e incondicional acompañamiento de los miles de hinchas que se movilizarán para hacer sentir al plantel comandado por Lionel Messi prácticamente como si estuviera en el patio de su casa. El cuerpo técnico ya empieza a diagramar la estrategia para este trascendental choque, sabiendo que la exigencia física y mental se incrementará de manera notable respecto a los compromisos previos.

FIFA Mantener la concentración perfecta y afinar los circuitos de juego serán condiciones indispensables para el seleccionado, que buscará revalidar sus credenciales de candidato en un duelo a todo o nada. Con el primer objetivo cumplido, el combinado albiceleste asume la responsabilidad de protagonizar una llave electrizante a las 19 horas, donde el único resultado que sirve es la victoria para sostener la ilusión de todo un país y estirar la estadía en territorio norteamericano.

A quién se puede enfrentar Argentina en 16avos de final del Mundial 2026 Con el primer puesto del Grupo J asegurado, la Selección ya tiene la mente puesta en el trascendental cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026, programado para el viernes 3 de julio a las 19 horas en el Miami Stadium. Al haber liderado su zona de manera invicta, el combinado nacional deberá medir fuerzas contra el escolta del Grupo H, un lote sumamente competitivo donde todavía nada está definido y del cual saldrá su primer rival en la fase de eliminación directa.

Dentro del abanico de posibilidades, España aparece como el oponente de mayor jerarquía y renombre. Un choque contra la Furia Roja dejaría un duelo de potencias de alto voltaje futbolístico, obligando al plantel comandado por Lionel Messi a exhibir su máxima versión desde el arranque mismo de los "mata-mata". La paridad en esa zona mantiene en vilo al cuerpo técnico argentino, que ya analiza las variantes tácticas del seleccionado europeo ante un eventual cruce en Florida.