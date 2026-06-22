El capitán argentino volvió a fallar desde los doce pasos en una Copa del Mundo y sumó su tercer penal desperdiciado en la máxima cita del fútbol.

Los penales que Lionel Messi erró en los Mundiales: del debut fallido ante Islandia al traspié frente a Austria

El penal que Lionel Messi erró este lunes ante Austria , por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, reabrió una estadística poco habitual para el capitán argentino: sus fallos desde los doce pasos en la Copa del Mundo.

El festejo de Gallardo y Tévez en el primer gol de Messi contra Austria

A los 7 minutos del encuentro disputado en el Dallas Stadium , el rosarino tuvo la oportunidad de abrir el marcador tras un penal cobrado por el VAR a Lautaro Martínez y convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales. Sin embargo, su remate se fue desviado y dejó pasar una chance inmejorable de romper la marca que comparte con el alemán Miroslav Klose.

Con este fallo, Messi acumula tres penales errados en partidos de Mundiales , una cifra que lo ubica entre los futbolistas con más remates desperdiciados en la historia del torneo.

El primer penal fallado por Messi en una Copa del Mundo se produjo el 16 de junio de 2018, durante el empate 1-1 entre Argentina e Islandia en el debut albiceleste en el Grupo D del Mundial de Rusia .

A los 19 minutos del segundo tiempo, el capitán tuvo la posibilidad de adelantar a la selección dirigida por Jorge Sampaoli , pero su remate fue contenido por el arquero islandés Hannes Halldórsson.

Aquella atajada terminó siendo decisiva: Argentina no pudo romper la igualdad y comenzó el torneo con un resultado inesperado.

Polonia, Qatar 2022: Szczesny le negó el gol

Cuatro años más tarde, en la fase de grupos del Mundial de Qatar, Messi volvió a encontrarse con un especialista bajo los tres palos. Fue el 30 de noviembre de 2022, en la victoria argentina por 2-0 frente a Polonia. A los 39 minutos del primer tiempo, el árbitro sancionó penal tras una infracción del arquero Wojciech Szczsny.

El arquero polaco adivinó la intención del rosarino y desvió el disparo. Pese al fallo, la selección de Lionel Scaloni terminó imponiéndose con goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez para avanzar a los octavos de final como líder del grupo.

Austria, Estados Unidos-México-Canadá 2026: una oportunidad histórica desperdiciada

El tercer penal fallado por Messi en Mundiales llegó este lunes, en la segunda presentación de Argentina en la Copa del Mundo 2026.

Lionel Messi has missed penalty !!! pic.twitter.com/PEIAXAsp4Q — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 22, 2026

Todos los penales de Messi en mundiales

Hasta este encuentro, Messi había ejecutado ocho penales durante las Copas del Mundo, con cinco convertidos y tres fallos, sin contabilizar las definiciones por penales.

Pese a este traspié, el rosarino mantiene intacta la posibilidad de alcanzar un nuevo récord en la cita mundialista, con al menos un partido más asegurado en la fase de grupos y la ilusión de llevar a la Argentina a una nueva defensa del título.