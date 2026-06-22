22 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Los penales que Lionel Messi erró en los Mundiales: del debut fallido ante Islandia al traspié frente a Austria

El capitán argentino volvió a fallar desde los doce pasos en una Copa del Mundo y sumó su tercer penal desperdiciado en la máxima cita del fútbol.

Por
Los penales que Lionel Messi erró en los Mundiales: del debut fallido ante Islandia al traspié frente a Austria

Los penales que Lionel Messi erró en los Mundiales: del debut fallido ante Islandia al traspié frente a Austria

El penal que Lionel Messi erró este lunes ante Austria, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, reabrió una estadística poco habitual para el capitán argentino: sus fallos desde los doce pasos en la Copa del Mundo.

Carlos Tévez y Marcelo Gallardo durante un superclásico en Argentina.
Te puede interesar:

El festejo de Gallardo y Tévez en el primer gol de Messi contra Austria

A los 7 minutos del encuentro disputado en el Dallas Stadium, el rosarino tuvo la oportunidad de abrir el marcador tras un penal cobrado por el VAR a Lautaro Martínez y convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales. Sin embargo, su remate se fue desviado y dejó pasar una chance inmejorable de romper la marca que comparte con el alemán Miroslav Klose.

Con este fallo, Messi acumula tres penales errados en partidos de Mundiales, una cifra que lo ubica entre los futbolistas con más remates desperdiciados en la historia del torneo.

Islandia, Rusia 2018: el primero penal errado por Messi en un Mundial

El primer penal fallado por Messi en una Copa del Mundo se produjo el 16 de junio de 2018, durante el empate 1-1 entre Argentina e Islandia en el debut albiceleste en el Grupo D del Mundial de Rusia.

A los 19 minutos del segundo tiempo, el capitán tuvo la posibilidad de adelantar a la selección dirigida por Jorge Sampaoli, pero su remate fue contenido por el arquero islandés Hannes Halldórsson.

Aquella atajada terminó siendo decisiva: Argentina no pudo romper la igualdad y comenzó el torneo con un resultado inesperado.

Polonia, Qatar 2022: Szczesny le negó el gol

Cuatro años más tarde, en la fase de grupos del Mundial de Qatar, Messi volvió a encontrarse con un especialista bajo los tres palos. Fue el 30 de noviembre de 2022, en la victoria argentina por 2-0 frente a Polonia. A los 39 minutos del primer tiempo, el árbitro sancionó penal tras una infracción del arquero Wojciech Szczsny.

El arquero polaco adivinó la intención del rosarino y desvió el disparo. Pese al fallo, la selección de Lionel Scaloni terminó imponiéndose con goles de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez para avanzar a los octavos de final como líder del grupo.

Austria, Estados Unidos-México-Canadá 2026: una oportunidad histórica desperdiciada

El tercer penal fallado por Messi en Mundiales llegó este lunes, en la segunda presentación de Argentina en la Copa del Mundo 2026.

Todos los penales de Messi en mundiales

Hasta este encuentro, Messi había ejecutado ocho penales durante las Copas del Mundo, con cinco convertidos y tres fallos, sin contabilizar las definiciones por penales.

Pese a este traspié, el rosarino mantiene intacta la posibilidad de alcanzar un nuevo récord en la cita mundialista, con al menos un partido más asegurado en la fase de grupos y la ilusión de llevar a la Argentina a una nueva defensa del título.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El gol de Messi para el 2-0 ante Austria.

Video: así fue el golazo agónico de Messi para el 2-0 de Argentina ante Austria

Messi gritó con bronca el 1-0 ante Austria

Video: el emotivo desahogo de Messi tras su primer gol frente a Austria

Manu Ginóbili, el mejor jugador argentino de básquet.

La reacción de Manu Ginóbili a la jugada de Messi que casi termina en gol

Florencia Peña fue el centro de las críticas tras la pifia de Messi.

No la perdonan: Florencia Peña se volvió tendencia luego de que Messi errara el penal contra Austria

Lionel Messi erró el penal cobrado a Lautaro Martínez.

Es humano: Messi se perdió el 1-0 de penal ante Austria

El podcast transita las relaciones familiares de los ídolos del fútbol antes y después de la fama.
play

"De tal palo, otra astilla": el nuevo podcast que revela el lado B de los padres de las estrellas del fútbol

Rating Cero

Respondió Ariel Rodríguez.

La respuesta de Ariel Rodríguez luego del exabrupto sobre el Mundial en TyC Sports

El cruce en vivo durante un programa de streaming generó múltiples reacciones en redes.

Tensión al aire: el palazo que le tiró Ángela Torres a Flor Jazmín por Nico Occhiato

El famoso conductor vivió un momento difícil en Estados Unidos

La odisea que vivió Marcelo Tinelli en Estados Unidos mientras cubre el Mundial 2026

El reconocido actor, en una de las últimas imágenes publicadas por su familia.

Publicaron una foto de Bruce Willis en medio de su delicado momento de salud: "Generaciones de amor"

El reconocido actor fue criticado por la diferencia de edades.

El reconocido actor que se defendió de las críticas por tener una novia 44 años menor que él

Salida confirmada de El Trece.

Confirmado: un integrante de uno de los programas más vistos de El Trece anunció su salida

últimas noticias

Respondió Ariel Rodríguez.

La respuesta de Ariel Rodríguez luego del exabrupto sobre el Mundial en TyC Sports

Hace 30 minutos
El cruce en vivo durante un programa de streaming generó múltiples reacciones en redes.

Tensión al aire: el palazo que le tiró Ángela Torres a Flor Jazmín por Nico Occhiato

Hace 53 minutos
El famoso conductor vivió un momento difícil en Estados Unidos

La odisea que vivió Marcelo Tinelli en Estados Unidos mientras cubre el Mundial 2026

Hace 58 minutos
Gago fue internado tras un cuadro cardíaco.

Luego de ser operado del corazón, Gago fue dado de alta en Chile

Hace 1 hora
El reconocido actor, en una de las últimas imágenes publicadas por su familia.

Publicaron una foto de Bruce Willis en medio de su delicado momento de salud: "Generaciones de amor"

Hace 1 hora