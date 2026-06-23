Estos son los posibles rivales de Argentina en 16avos, octavos, cuartos, semis y final del Mundial 2026

La Selección argentina de Lionel Scaloni atraviesa un presente sólido en el Mundial 2026 , con un rendimiento que ya la posiciona como líder del Grupo J y con el camino completamente trazado hacia la fase de eliminación directa. Tras vencer a Austria por 2 a 0 con protagonismo de Lionel Messi y después de la derrota de Jordania (que no la podrá alcanzar en la tabla de posiciones), 2 a 1 con Argelia , la Scaloneta aseguró el primer puesto.

La Albiceleste evitó cruces tempranos contra otros equipos primeros de sus zonas, lo que abre un panorama estratégico clave en el cuadro del Mundial 2026, donde el sistema de cruces depende directamente de la clasificación de cada zona, especialmente del Grupo H , que definirá el primer rival argentino en los 16avos de final en el Hard Rock Stadium de Miami el viernes 3 de julio .

Los posibles rivales incluyen a España , Uruguay , Cabo Verde y Arabia Saudita , todos con distintos niveles de probabilidad según simulaciones avanzadas como las de The Athletic o la BBC, donde se destaca la paridad del grupo y la importancia del duelo final entre los ibéricos y los charrúas.

El análisis del Mundial 2026, los cruces de eliminación directa, la estructura del fixture FIFA , las sedes oficiales y el rendimiento de cada selección permiten proyectar un recorrido exigente pero favorable para la Argentina rumbo a una hipotética final en Nueva York.

En este contexto, el análisis del camino de Argentina en el Mundial 2026 se vuelve clave para entender no solo los posibles rivales, sino también las sedes, los horarios oficiales, los cruces de octavos, cuartos, semifinales y final, además del impacto del formato ampliado del torneo.

La FIFA estableció un cuadro donde el primer cruce argentino será el 3 de julio a las 19 en Miami, seguido por posibles partidos en Atlanta, Kansas City y finalmente Nueva York, lo que implica un recorrido geográfico intenso dentro de Estados Unidos.

La estructura del torneo obliga a analizar el Grupo H, el Grupo F, el Grupo C y el Grupo A, que contienen potenciales rivales como Portugal, Brasil, Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica y Países Bajos, todos candidatos a cruzarse en fases avanzadas según su clasificación final. Este escenario convierte al Mundial 2026 en uno de los más impredecibles de la historia reciente.

Los posibles rivales de Argentina en los duelos de eliminación directa del Mundial 2026

En los 16avos de final, Argentina enfrentará al clasificado del Grupo H, donde la definición sigue abierta entre España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, con probabilidades variables según el rendimiento en la última jornada. El partido será el viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami, una sede clave del torneo. Según simulaciones, Cabo Verde aparece como el rival más probable con un 59%, seguido por Arabia Saudita, mientras que España y Uruguay mantienen chances menores pero más peligrosas por su jerarquía histórica dentro del fútbol internacional.

En los octavos de final, programados para el martes 7 de julio a las 13 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Selección argentina podría cruzarse con selecciones como Paraguay, Australia, Bélgica o Egipto, dependiendo de cómo se definan los grupos y el cuadro. Este tramo del Mundial 2026 representa un salto de dificultad significativo, especialmente si aparecen equipos europeos como Bélgica, que mantiene una generación competitiva en transición, o selecciones sudamericanas como Paraguay, con alto nivel físico y táctico.

Nico González podría ser de la partida en el próximo duelo ante Jordania. Instagram @afaseleccion

En los cuartos de final, previstos para el sábado 11 de julio a las 22 en Kansas City, el panorama se vuelve aún más exigente. Allí podrían aparecer potencias como Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, además de selecciones como Colombia, Suiza o Canadá, todas con estilos de juego muy distintos. Este punto del cuadro del Mundial 2026 suele ser decisivo para marcar candidatos reales al título, y Argentina podría enfrentar uno de los partidos más difíciles del torneo.

En la semifinal del Mundial 2026, programada para el miércoles 15 de julio a las 16 nuevamente en Atlanta, los posibles rivales incluyen gigantes como Brasil e Inglaterra, dependiendo de cómo se acomoden los cruces en la otra mitad del cuadro. También aparecen candidatos como Francia o Alemania, lo que configura un escenario de altísima competitividad dentro del fútbol mundial de elite.

La final del Mundial 2026, fijada para el domingo 19 de julio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva York, podría enfrentar a Argentina con cualquiera de las potencias europeas o sudamericanas que sobrevivan al cuadro: Francia, Brasil, Inglaterra, Alemania o Países Bajos, en un cierre que promete ser histórico.