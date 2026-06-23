23 de junio de 2026 Inicio
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Se conoció la primera foto de Fernando Gago tras ser operado de urgencia por un infarto

El exmediocampista ya continúa el tratamiento desde su hogar. La imagen la compartió su esposa en su cuenta de Instagram.

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Gago ya se encuentra en su casa.

Gago ya se encuentra en su casa.

La salud de Fernando Gago generó una gran preocupación luego de que trascendiera que sufrió un infarto y debió ser intervenido de urgencia. En medio de su recuperación, se difundió la primera imagen del exfutbolista después del episodio cardíaco. La foto fue compartida por su esposa, Verónica Laffitte, en sus redes sociales y muestra al actual entrenador de Universidad de Chile en su casa, protagonizando un emotivo reencuentro con uno de sus hijos.

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La escena dejó a la vista el comienzo de una etapa que tendrá en su cotidianeidad los cuidados médicos necesarios y el acompañamiento familiar. Después de recibir el alta médica, Gago ya se encuentra en su casa y enfoca todos sus esfuerzos en una recuperación que demandará cambios importantes en sus hábitos y en su rutina diaria.

Los especialistas consideran que el control del estrés, una alimentación equilibrada y el seguimiento permanente serán aspectos que no deberá descuidar durante esta nueva etapa. Además, deberá reducir las exigencias laborales durante los primeros meses.

Su función como director técnico de Universidad de Chile implica una alta demanda, por lo que tendrá que adaptar sus actividades para priorizar su bienestar. También deberá incorporar ejercicio físico controlado bajo supervisión profesional.

Qué le pasó a Fernando Gago que debió ser internado de urgencia

Fernando Gago sufrió la semana pasada un infarto que obligó a una rápida intervención médica. El episodio encendió las alarmas entre sus familiares y allegados, debido a la gravedad del cuadro que presentó el exjugador de 40 años.

El entrenador de la U de Chile se comenzó a descompensar en plena conferencia de prensa.

El entrenador de la U de Chile se comenzó a descompensar en plena conferencia de prensa.

La situación requirió una operación de urgencia y varios días de internación, hasta que finalmente recibió el alta médica. Luego de superar la etapa más delicada, comenzó un proceso de recuperación que estará acompañado por controles constantes.

Según las recomendaciones médicas, deberá modificar su estilo de vida para reducir riesgos en el futuro. Entre las principales indicaciones figuran una menor exposición al estrés, una dieta saludable y la práctica de actividad física moderada.

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