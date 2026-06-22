22 de junio de 2026 Inicio
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Luego de ser operado del corazón, Fernando Gago fue dado de alta

De acuerdo a lo que informó la Clínica Alemana, el entrenador de la U de Chile evolucionó “favorablemente y sin complicaciones” en las últimas horas. A partir de ahora, su seguimiento cardiológico se realizará de forma ambulatoria.

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Gago fue internado tras un cuadro cardíaco.

Gago fue internado tras un cuadro cardíaco.

Fernando Gago fue dado de alta luego de haber sido operado de emergencia en Chile por un problema cardiovascular tras el triunfo de Universidad de Chile sobre O'Higgins.

Gago sufrió un infarto.
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El malestar del entrenador se había notado durante su conferencia de prensa, pero con el correr de las horas se dio a saber que su cuadro empeoró y finalmente fue trasladado de inmediato a un centro de salud y, tras la intervención, permaneció internado en la Clínica Alemana, donde evolucionó favorablemente.

“Clínica Alemana informa que el señor Fernando Rubén Gago fue dado de alta durante la mañana de hoy para continuar su recuperación en su domicilio”, informó el recinto médico a través de un comunicado difundido este lunes.

En el mismo, detallaron que exjugador del Real Madrid “ingresó en la madrugada del 19 de junio a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, el que fue tratado mediante angioplastias que permitieron restablecer la irrigación sanguínea de su corazón”.

Por último, detallaron que debido a que su “evolución fue favorable y sin complicaciones”, a partir de ahora “continuará con controles cardiológicos de manera ambulatoria”.

La primera foto de Fernando Gago en su familia

Luego de conocerse la noticia que fue dado de alta, su pareja y madre de su tercer hijo, Verónica Laffitte publicó una foto de Fernando Gago en su casa.

“Casita”, escribió junto los emoticones de un corazón y las manitos de plegaria. En la imagen se lo ve al exjugador de la Selección argentina junto al pequeño.

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