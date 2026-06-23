Sorpresa en el Museo Legends: desapareció una camiseta histórica que usó un campeón del mundo en una final

El histórico objeto formaba parte del establecimiento ubicado en Madrid, que es considerado uno de los mayores templos del fútbol mundial. Exhibe reliquias de leyendas como Diego Maradona, Lionel Messi, Pelé, Johan Cruyff y Cristiano Ronaldo.

Museo de fútbol denunció la desaparición de la camiseta que usó un campeón del mundo en una final

E l Museo Legends denunció este martes la desaparición de una de las piezas más valiosas y emblemáticas de su colección: la camiseta utilizada por Iker Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 , encuentro en el que España derrotó a Países Bajos y conquistó el único título mundial de su historia.

La ausencia de la reliquia fue detectada durante una revisión rutinaria realizada en las últimas horas, según informó la institución a través de un comunicado oficial. Se trata de una de las prendas más importantes del patrimonio del museo por su enorme valor histórico y simbólico dentro del fútbol internacional.

"El Museo Legends comunica la desaparición de una de las piezas más emblemáticas de su colección: la camiseta utilizada por Iker Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica 2010. Su ausencia fue detectada durante una revisión rutinaria realizada en las últimas horas", señaló la entidad.

Además, el museo indicó que ya se encuentra trabajando para esclarecer lo sucedido. " Dada la relevancia histórica y deportiva de esta pieza, el museo está trabajando para aclarar las circunstancias de lo ocurrido. Por el momento, no se facilitarán más detalles", agregó el comunicado.

La noticia generó un fuerte impacto en el mundo del coleccionismo deportivo debido a la importancia de la camiseta desaparecida. Casillas fue el capitán de aquella selección española que el 11 de julio de 2010 venció 1-0 a Países Bajos en Johannesburgo gracias al recordado gol de Andrés Iniesta en el tiempo suplementario.

Cuánto podría valer la camiseta desaparecida

No existe una tasación pública reciente de la camiseta utilizada por Casillas en aquella final mundialista. Sin embargo, especialistas en memorabilia deportiva consideran que podría alcanzar cifras extraordinarias en el mercado internacional.

Como referencia, una camiseta de España 2010 firmada por el exarquero suele comercializarse por alrededor de 450 euros. Sin embargo, las prendas efectivamente utilizadas en finales de Copas del Mundo tienen una valoración muy superior debido a su carácter único e irrepetible.

Algunas camisetas usadas por figuras históricas en partidos decisivos han alcanzado cifras millonarias en subastas. La camiseta de Pelé correspondiente al Mundial de 1958, por ejemplo, fue estimada en más de seis millones de dólares.

Tomando esos antecedentes, expertos del sector estiman que una camiseta auténticamente utilizada por Casillas en la final del Mundial de 2010 podría ubicarse en un rango de entre 200.000 y 1.000.000 de dólares, e incluso superar esa cifra si contara con una documentación y autenticación incuestionables en una subasta internacional.

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Qué es el Museo Legends y cuáles son sus principales reliquias

Inaugurado en Madrid, el Museo Legends se presenta como una de las colecciones de fútbol más importantes del planeta. El espacio reúne miles de objetos históricos vinculados a las grandes figuras y selecciones que marcaron la historia de este deporte.

Entre sus principales tesoros se encuentran camisetas utilizadas por Diego Maradona, Lionel Messi, Pelé, Johan Cruyff, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane y otras leyendas del fútbol mundial. También exhibe botines, balones, trofeos, documentos y recuerdos vinculados a Mundiales, Copas de Europa y otros torneos históricos.

La camiseta utilizada por Casillas en la final de Sudáfrica 2010 ocupaba un lugar destacado dentro del recorrido debido a que representaba uno de los momentos más importantes en la historia del fútbol español.