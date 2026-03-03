"Somos más": el himno latino para el Mundial 2026 que lanzaron Emilia Mernes, Xavi, Carlos Vives y Wisin

A tan solo 100 días de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, se publicó la versión de estudio del tema que Telemundo opuso a la canción oficial de la FIFA.

Xavi, Emilia, Carlos Vives y Wisin en Telemundo en la presentación del adelanto de Somos más.

Emilia Mernes, el colombiano Carlos Vives, el puertorriqueño Wisin y el mexicoestadounidense Xavi se unieron para lanzar la canción del Mundial 2026 Somos más este martes, después de realizar un adelanto en vivo hace cuatro meses en la cadena de televisión Telemundo.

Una de las grandes figuras de Brasil se perderá el Mundial por una grave lesión

El tema en español latino se distancia de la canción anunciada en julio de 2025 como "el himno oficial de la FIFA para todos los torneos a nivel mundial". Somos más, tanto en letra como en ritmo, hace referencia a la alegría de un día de cancha, de fútbol y de encuentro con otros hinchas.

Sin entrar en rivalidades ni chicanas, lo único que se pone en el centro es la emoción de todos los países del mundo por ganar la Copa del Mundo. "Hoy no es un día cualquiera, no / Vas a la cancha / Es la Copa del Mundo, y yo / Quiero ganarla", entona la cantautora argentina.

La letra del tema es simple, recordable y pegadiza. En línea con la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 , si bien aparecen todas las banderas del mundo, se hace hincapié en México, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Puerto Rico.

El video de la canción oficial se aleja mucho de esa decisión. "Estados Unidos, Canadá, México", enumeran Vives, Wisin y Xavi en esta edición, recordando la sede de la competencia, antes de que el tema termine con trompetas de mariachis .

Cuál es la canción oficial del Mundial 2026 anunciada por la FIFA

El tema que sonará antes de cada partido es Desire, del británico Robbie Williams en colaboración con la italiana Laura Pausini. De hecho, la interpretaron juntos en el sorteo del Mundial 2026 en diciembre. La FIFA lo publicó como el tema oficial en su canal de YouTube en julio.

El video no tiene banderas ni celebración, pero sí tres jugadores de fútbol sin camisetas identificables. Los cantantes están vestidos con trajes negros sobre una pantalla verde que alterna entre imágenes del cielo y del planeta Tierra. Pausini canta una estrofa en español.

"Cuando el diablo nos mire, tendremos valor / A pesar de la furia y del rencor / Nuestra ley es amor y arde como el fuego que veo / No habrá dolor porque ganamos con deseo", entona la artista italiana.

El ritmo de Desire remite al tema oficial del Mundial Corea-Japón de 2002, más que a las últimas cuatro canciones oficiales que se centraron en la pasión de los hinchas, la unión más allá de las fronteras, el talento en la cancha y la alegría de de ganar la Copa del Mundo. En 2002 incluso se usaron clips de partidos para el video oficial.

Embed - Desire (Official FIFA Anthem) (feat. Laura Pausini)

Las canciones oficiales de las últimas cinco Copas del Mundo

Hayya Hayya (Mejor juntos), de Trinidad Cardona, Aisha y Davido, en 2022.

Embed - Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack

Live It Up, de Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi, en 2018.

Embed - Live It Up - Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi (2018 FIFA World Cup Russia) (Official Audio)

We Are One (Ole Ola), de Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte, en 2014.

Embed - We Are One (Ole Ola) [The Official 2014 FIFA World Cup Song] (Olodum Mix)

Waka Waka, de Shakira, en 2010.

Embed - Waka Waka (Esto es Africa) (Cancion Oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudafrica 2010)

The Time of Our Lives, de Il Divo y Toni Braxton, en 2006.