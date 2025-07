Gran Premio de Bélgica, el circuito de la muerte: el accidente que sacudió a los pilotos de la Fórmula 1

En 2019, Anthoine Hubert perdió la vida luego de no poder controlar su monoplaza y ser impactado accidentalmente por el piloto Juan Manuel Correa en una carrera de Fórmula 2. Spa-Francorchamps es una de las pistas que más vida se cobró a lo largo de la historia en el Gran Premio.

La 13° fecha de Fórmula 1 se disputará en el Bélgica, un Gran Premio que no pasa desapercibido ya que trae el recuerdo más latente de la muerte del piloto Anthoine Hubert , un joven de 22 años que murió en ese trazado mientras disputaba una carrera de la Fórmula 2 en 2019 .

Hubert se accidentó en la primera de las dos carreras que tenía programada la Fórmula 2 en dicho circuito, en el preciso momento en que los propios pilotos de Fórmula 1 estaban en los alrededores de la pista, incluso algunos de ellos brindando entrevistas a los periodistas.

anthoine-hubert

En los primeros metros de la segunda vuelta, Giuliano Alesi perdió el control de su monoplaza y golpeó el muro. Los restos de su coche, incluido el alerón trasero, quedaron esparcidos en la pista y terminaron provocando un choque en cadena.

Con la visibilidad reducida, Hubert tocó la rueda trasera derecha de Ralph Boschung, impactó contra las barreras en la curva Raidillon y terminó atravesado en el asfalto. Lamentablemente, el francés recibió un durísimo golpe por parte de Juan Manuel Correa, quien también había golpeado los restos del monoplaza de Alesi y no llegó a esquivarlo. Los dos autos quedaron destrozados y el francés falleció poco después, en el hospital.

Si bien el ecuatoriano de 20 años estuvo en coma dos semanas, debió someterse a múltiples operaciones por las fracturas en sus dos piernas y las lesiones vertebrales. Con el tiempo, y de manera milagrosa se recuperó y volvió a correr un año y siete meses después del accidente.

Embed - Anthoine Hubert Fatal Crash 2019 F2 Belgium Race 1

La muerte del piloto de 22 años conmovió a todo el mundo del automovilismo, especialmente a todos sus compañeros de profesión presentes durante el fin de semana de ese año. Al día siguiente, y durante la carrera de la Fórmula 1, Charles Leclerc se quedó con la victoria, su primera en la categoría, y se la dedicó entre lágrimas a Anthoine, con quien había sido amigo desde su infancia.

Lamentablemente, su deceso no fue el último en esta pista, ya que en 2023, Dilano Van’t Hoff, un joven piloto neerlandés de 18 años también murió en un brutal accidente bajo la lluvia en el circuito de Spa-Francorchamps.

El homenaje de Pierre Gasly a su amigo, Anthoine Hubert

Pierre Gasly tenía una gran relación de amistad con Anthoine Hubert, piloto del equipo Arden International. Ambos crecieron juntos desde sus primeros años como pilotos y se habían ayudado y motivado para trabajar. Días antes del accidente, Gasly había sido desplazado de Red Bull a Toro Rosso y el propio Hubert le hizo un pedido especial: “Demuéstrales que están equivocados, se fuerte hermano”.

“Cuando él se fue, una parte de mí también lo hizo. Pero sabía que él estaba viendo, así que me senté en el auto, pensé en él una vez más, respiré y me bajé el visor. Cuando eso pasa, entro en 'mi zona'. El siguiente año, hice todo como si tuviera el visor bajo”, supo reconocer Pierre años después del fatídico día.

Desde entonces, Gasly no solo deja un ramo de flores en ese mismo lugar, sino que desde el año pasado convoca a todos los pilotos y miembros del staff de los equipos a recorrer la pista, un día antes de la agenda del GP de Bélgica.

gasly-hubert-spa-

“En cuanto a este fin de semana, correr en Spa siempre me trae sentimientos encontrados, y lo he dicho abiertamente en los últimos años. Me encanta correr en la pista y las curvas icónicas son enormemente gratificantes en un coche de Fórmula 1. Sin embargo, el circuito siempre guardará recuerdos tristes para mí y para muchos otros”, expresó recientemente en el sitio oficial de Alpine.

Y este año no será la excepción: “Una vez más, celebraremos la ‘Carrera por Anthoine’ en memoria de mi amigo Anthoine Hubert. ¡Todos en la F1! El personal del paddock de F2 y F3 puede correr o caminar por el circuito en su memoria. También conmemoraremos a Dilano Van ‘t Hoff con nuestros amigos de MP Motorsport. Como cada año, será una importante reflexión y homenaje a Anthoine y Dilano, y esperamos que sea otro momento especial”.