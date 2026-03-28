28 de marzo de 2026 Inicio
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A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Japón de la Fórmula 1: cómo ver en vivo

El piloto argentino se enfrentará por pimera vez a una carrera en el circuito de Suzuka, luego de las prácticas libras y su desempeño en la clasificación en la tercera fecha del Campeonato Mundial 2026

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El circuito de Suzuka es uno de los más difíciles del calenddario de Fórmula 1. 

El circuito de Suzuka es uno de los más difíciles del calenddario de Fórmula 1. 

  • Franco Colapinto disputa el Gran Premio de Japón en el mítico circuito de Suzuka, buscando consolidar su adaptación al monoplaza de Alpine.
  • La carrera principal de 53 vueltas comenzará este domingo 29 de marzo a las 2 horas.
  • Según el calendario oficial 2026, esta es la última carrera de madrugada para los fanáticos argentinos hasta el GP de Las Vegas en noviembre.
  • La competencia se transmitirá por Fox Sports, Disney+ Premium (con cámara a bordo) y la plataforma oficial F1 TV Pro.

La Fórmula 1 se prepara para una de sus citas más vibrantes y respetadas por los pilotos: el Gran Premio de Japón. En el mítico trazado de Suzuka, Franco Colapinto encara un nuevo desafío al mando de su Alpine, buscando cerrar esta primera gira asiática con un resultado positivo antes del receso del calendario 2026.

Franco Colapinto largará en el 15° lugar en el circuito de Suzuka.
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Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

Tras haber demostrado un ritmo sólido en las sesiones previas y con la confianza de haber sumado puntos recientemente, el piloto argentino se enfrenta a las veloces curvas en "S" y al famoso cruce en "ocho" de un circuito que no perdona errores.

A qué hora es la carrera del GP de Japón de la F1

Franco Colapinto
Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón.

Los fanáticos argentinos deberán madrugar para acompañar a Colapinto en la competencia principal. El Gran Premio de Japón, pactado a 53 vueltas, comenzará este domingo 29 de marzo a las 2 de la madrugada (hora de Argentina).

Tras la carrera habrá un receso obligatorio para los pilotos debido a la suspensión de las próximas dos carreras del calendario por el conflicto activo en Medio Oriente. La actividad en la máxima categoría regresa con el Gran Premio de Miami.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

La sesión completa se podrá seguir en vivo a través de la señal de Fox Sports. Para no perderse ni un segundo del desempeño del argentino en la clasificación, también se podrá seguir en cualquier dispositivo móvil o Smart TV a través de la plataforma de Disney+ Premium.

La plataforma oficial de la categoría F1 TV ofrece la experiencia más completa, con acceso a la cámara onboard del Alpine de Colapinto, telemetría en tiempo real y la posibilidad de escuchar las radios del equipo durante la sesión.

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