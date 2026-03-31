31 de marzo de 2026 Inicio
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Franco Colapinto confirmó la exhibición en Argentina con Alpine: "Nos vemos en casita"

El piloto estará en el país durante el receso de la Fórmula uno a fines de abril y se podrá ver por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. "Vengan todos", escribió.

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Franco Colapinto correrá en Argentina.

Franco Colapinto correrá en Argentina.

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El piloto argentino Franco Colapinto confirmó la exhibición en las calles de la Ciudad de Buenos Aires y será el 26 de abril. Será el primer argentino en conducir un autor de Fórmula 1 en las calles, lo que marca un momento único para el automovilismo nacional. “Nos vemos en casita”, escribió en Instagram.

El Road Show de Franco Colapinto será el próximo 26 de abril en Palermo
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Colapinto correrá en el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Fórmula One Teamm en las calles del barrio de Palermo por primera vez en 14 años.

De este modo, el piloto se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires. El evento se desarrollará por la Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento en un circuito callejero de 2km donde habrá dos shows run oficiales.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, expresó Colapinto.

Colapinto

La jornada contará con una propuesta variada:

  • Un sector abierto y gratuito.
  • Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.
  • En el Fan Zone habrá propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.
  • El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.
Fórmula 1

La venta de entradas se llevará a cabo el 6 de abril de manera exclusiva con tarjeta de crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés desde las 16. Mientras que, la venta general será el 7 de abril desde las 16 con todos los medios de pago a través de enigmatickets.

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