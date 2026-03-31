Erich Fromm, filósofo: "La principal tarea del hombre en la vida es..." El pensador desarrolló su tesis sobre la sociedad moderna basado en principios clave, como la responsabilidad individual sobre la propia existencia. Por + Seguir en







El pensador de la Escuela de Frankfurt que se dedicó a desarrollar el sentido de la existencia. Erich Fromm, psicoanalista y filósofo alemán

Erich Fromm planteó que la vida humana no está terminada al nacer, sino que implica un proceso continuo de construcción personal.





Su idea de “darse a luz a sí mismo” ubica la responsabilidad individual en el centro de la existencia.





Fromm también cuestionó los modelos sociales que imponen identidades y modos de vida alejados del desarrollo auténtico.





Su pensamiento cobró fuerza en el contexto de la crisis moral posterior a la Segunda Guerra Mundial. La frase “la principal tarea del hombre en la vida es darse a luz a sí mismo, llegar a ser lo que potencialmente es” sintetiza uno de los núcleos centrales del pensamiento de Erich Fromm, quien entendía la existencia como un proceso activo y no como una condición dada. En ese marco, el individuo no aparece como un resultado terminado, sino como una posibilidad abierta que debe desarrollarse a lo largo del tiempo mediante decisiones, vínculos y experiencias.

erich fromm Erich Fromm, psicoanalista y filósofo (1900-1980) Desde esta perspectiva, la vida no se limita a cumplir roles o adaptarse a normas sociales, sino que implica un trabajo constante de autoconocimiento y crecimiento. Fromm advirtió que gran parte de las personas viven condicionadas por mandatos externos, ya sean familiares, culturales o económicos, lo que genera una distancia entre lo que son y lo que podrían llegar a ser. Esa brecha, según su diagnóstico filosófico, se traduce en malestar, ansiedad y una sensación persistente de vacío.

En su obra Ética y psicoanálisis (1947), el autor desarrolló esta problemática al señalar que la sociedad moderna tiende a moldear individuos funcionales antes que personas plenas. En ese sentido, distinguió entre “funcionar” dentro de un sistema y “ser” en un sentido profundo, subrayando que el verdadero desarrollo humano no puede reducirse a la productividad o al cumplimiento de expectativas externas.

Quién fue el filósofo Erich Fromm erich fromm (2) Erich Fromm, psicoanalista y filósofo, se dedicó a pensar el comportamiento humano, moldeado por la sociedad capitalista. Nacido en Alemania en 1900 y fallecido en 1980, Fromm fue psicoanalista, psicólogo social y filósofo, vinculado en sus inicios a la Escuela de Frankfurt, aunque con el tiempo tomó distancia de algunas de sus premisas más estructurales. A diferencia de las interpretaciones más biologicistas del psicoanálisis, propuso una mirada centrada en la dimensión social y cultural del ser humano.