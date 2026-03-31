Erich Fromm, filósofo: "La principal tarea del hombre en la vida es..."

El pensador de la Escuela de Frankfurt que se dedicó a desarrollar el sentido de la existencia.
Erich Fromm, psicoanalista y filósofo alemán
Erich Fromm planteó que la vida humana no está terminada al nacer, sino que implica un proceso continuo de construcción personal.
Su idea de “darse a luz a sí mismo” ubica la responsabilidad individual en el centro de la existencia.
Fromm también cuestionó los modelos sociales que imponen identidades y modos de vida alejados del desarrollo auténtico.
Su pensamiento cobró fuerza en el contexto de la crisis moral posterior a la Segunda Guerra Mundial.
La frase “la principal tarea del hombre en la vida es darse a luz a sí mismo, llegar a ser lo que potencialmente es” sintetiza uno de los núcleos centrales del pensamiento de Erich Fromm, quien entendía la existencia como un proceso activo y no como una condición dada. En ese marco, el individuo no aparece como un resultado terminado, sino como una posibilidad abierta que debe desarrollarse a lo largo del tiempo mediante decisiones, vínculos y experiencias.
Desde esta perspectiva, la vida no se limita a cumplir roles o adaptarse a normas sociales, sino que implica un trabajo constante de autoconocimiento y crecimiento. Fromm advirtió que gran parte de las personas viven condicionadas por mandatos externos, ya sean familiares, culturales o económicos, lo que genera una distancia entre lo que son y lo que podrían llegar a ser. Esa brecha, según su diagnóstico filosófico, se traduce en malestar, ansiedad y una sensación persistente de vacío.
En su obra Ética y psicoanálisis (1947), el autor desarrolló esta problemática al señalar que la sociedad moderna tiende a moldear individuos funcionales antes que personas plenas. En ese sentido, distinguió entre “funcionar” dentro de un sistema y “ser” en un sentido profundo, subrayando que el verdadero desarrollo humano no puede reducirse a la productividad o al cumplimiento de expectativas externas.
Quién fue el filósofo Erich Fromm
Nacido en Alemania en 1900 y fallecido en 1980, Fromm fue psicoanalista, psicólogo social y filósofo, vinculado en sus inicios a la Escuela de Frankfurt, aunque con el tiempo tomó distancia de algunas de sus premisas más estructurales. A diferencia de las interpretaciones más biologicistas del psicoanálisis, propuso una mirada centrada en la dimensión social y cultural del ser humano.
Su pensamiento se desarrolló en un contexto atravesado por las consecuencias del nazismo y la crisis de valores en Occidente, lo que lo llevó a reflexionar sobre la libertad, la responsabilidad y el papel del individuo en la sociedad moderna. En ese marco, sostuvo que nadie puede delegar el proceso de convertirse en sí mismo, ya que se trata de una tarea intransferible que exige conciencia, compromiso y una revisión constante de la propia vida.