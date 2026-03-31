31 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Erich Fromm, filósofo: "La principal tarea del hombre en la vida es..."

El pensador desarrolló su tesis sobre la sociedad moderna basado en principios clave, como la responsabilidad individual sobre la propia existencia.

Por
El pensador de la Escuela de Frankfurt que se dedicó a desarrollar el sentido de la existencia. 

El pensador de la Escuela de Frankfurt que se dedicó a desarrollar el sentido de la existencia. 

Erich Fromm, psicoanalista y filósofo alemán
  • Erich Fromm planteó que la vida humana no está terminada al nacer, sino que implica un proceso continuo de construcción personal.

  • Su idea de “darse a luz a sí mismo” ubica la responsabilidad individual en el centro de la existencia.

  • Fromm también cuestionó los modelos sociales que imponen identidades y modos de vida alejados del desarrollo auténtico.

  • Su pensamiento cobró fuerza en el contexto de la crisis moral posterior a la Segunda Guerra Mundial.

La frase “la principal tarea del hombre en la vida es darse a luz a sí mismo, llegar a ser lo que potencialmente es” sintetiza uno de los núcleos centrales del pensamiento de Erich Fromm, quien entendía la existencia como un proceso activo y no como una condición dada. En ese marco, el individuo no aparece como un resultado terminado, sino como una posibilidad abierta que debe desarrollarse a lo largo del tiempo mediante decisiones, vínculos y experiencias.

Flavio Barreto fue el hombre que redujo al agresor en Santa Fe.
Te puede interesar:

Tragedia en Santa Fe: el encargado de la escuela contó cómo fue el momento en el que mataron a Ian Cabrera

erich fromm

Desde esta perspectiva, la vida no se limita a cumplir roles o adaptarse a normas sociales, sino que implica un trabajo constante de autoconocimiento y crecimiento. Fromm advirtió que gran parte de las personas viven condicionadas por mandatos externos, ya sean familiares, culturales o económicos, lo que genera una distancia entre lo que son y lo que podrían llegar a ser. Esa brecha, según su diagnóstico filosófico, se traduce en malestar, ansiedad y una sensación persistente de vacío.

En su obra Ética y psicoanálisis (1947), el autor desarrolló esta problemática al señalar que la sociedad moderna tiende a moldear individuos funcionales antes que personas plenas. En ese sentido, distinguió entre “funcionar” dentro de un sistema y “ser” en un sentido profundo, subrayando que el verdadero desarrollo humano no puede reducirse a la productividad o al cumplimiento de expectativas externas.

Quién fue el filósofo Erich Fromm

erich fromm (2)

Nacido en Alemania en 1900 y fallecido en 1980, Fromm fue psicoanalista, psicólogo social y filósofo, vinculado en sus inicios a la Escuela de Frankfurt, aunque con el tiempo tomó distancia de algunas de sus premisas más estructurales. A diferencia de las interpretaciones más biologicistas del psicoanálisis, propuso una mirada centrada en la dimensión social y cultural del ser humano.

Su pensamiento se desarrolló en un contexto atravesado por las consecuencias del nazismo y la crisis de valores en Occidente, lo que lo llevó a reflexionar sobre la libertad, la responsabilidad y el papel del individuo en la sociedad moderna. En ese marco, sostuvo que nadie puede delegar el proceso de convertirse en sí mismo, ya que se trata de una tarea intransferible que exige conciencia, compromiso y una revisión constante de la propia vida.

Noticias relacionadas

ataque y muerte en una escuela de santa fe: se conocio la primera imagen de la escopeta que uso el tirador

Ataque y muerte en una escuela de Santa Fe: se conoció la primera imagen de la escopeta que usó el tirador

Tragedia en San Cristóbal: la causa por el ataque del estudiante avanza bajo reserva y con medidas en marcha

Tragedia en San Cristóbal: la causa por el ataque del estudiante avanza bajo reserva y con medidas en marcha

Se confirmaron qué días de esta semana serán Feriados y lo que ocurrirá con el día no laborable

Estos son los feriados de abril 2026 por Semana Santa: ¿cómo se cobra si trabajás?

El sur de la provincia de Buenos Aires está bajo alertas por tormentas. 

Combo climático explosivo en el AMBA: calor, humedad y tormentas de cara al fin de semana largo

Parte del equipo de trabajo del Archivo de la Memoria Trans: Mychel, Sonia, Teté, Carolina y Marcela. 

De la persecución a la reparación: cómo Argentina se volvió un faro mundial para la comunidad trans

Los huevos de chocolates son una tradición en la celebración de Pascuas. 

Semana Santa 2026: cuánto salen los huevos de Pascua de las principales marcas

Rating Cero

Florencia Peña con su nuevo look en tonos rojizos y mayor volumen.

La impresionante transformación de Florencia Peña: notable cambio de look

La plataforma de Netflix se presenta como un gran entretenimiento para Semana Santa.
play

Semana Santa 2026: las tres películas imperdibles sobre Pascuas para ver en Netflix

Tamara Paganini y Gastón Trezeguet (Archivo)
play

Gastón Trezeguet cruzó a Tamara Paganini por volver a Gran Hermano: "Quiero creer que va a devolver la plata"

Julieta Poggio.

Julieta Poggio: "No me veo siendo madre y mucha gente me juzga por eso"

Se acabó la espera: se estrenó el nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria

Se acabó la espera: se estrenó el nuevo tráiler de la tercera temporada de Euphoria

Hasbulla, figura global, que mantiene vigencia entre polémicas y alto impacto digital.

Qué fue de la vida de Hasbulla, el influencer ruso con una rara enfermedad que hizo shows en Argentina

últimas noticias

Flavio Barreto fue el hombre que redujo al agresor en Santa Fe.

Tragedia en Santa Fe: el encargado de la escuela contó cómo fue el momento en el que mataron a Ian Cabrera

Hace 8 minutos
El Road Show de Franco Colapinto será el próximo 26 de abril en Palermo

Colapinto confirmó la exhibición en Argentina: con qué auto correrá en las calles de Palermo

Hace 14 minutos
Ataque y muerte en una escuela de Santa Fe: se conoció la primera imagen de la escopeta que usó el tirador

Ataque y muerte en una escuela de Santa Fe: se conoció la primera imagen de la escopeta que usó el tirador

Hace 34 minutos
Vista panorámica de Tandil y sus sierras emblemáticas.

La escapada cerca de Buenos Aires para Semana Santa 2026: tiene cabañas rústicas y hoteles boutique con spa

Hace 40 minutos
El lugar ofrece diferentes alternativas según el tipo de viaje.

Cuáles son las playas que tiene el pueblo brasileño más recomendado para hacer una escapada en 2026

Hace 43 minutos