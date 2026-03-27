27 de marzo de 2026 Inicio
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Gran Premio de Japón de la F1: a qué hora clasifica Franco Colapinto

El piloto de Alpine enfrenta su primer Gran Premio de Japón en uno de los trazados más exigentes del campeonato mundial tras finalizar 17° en las primeras prácticas.

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Franco colapinto se enfrenta a un desafío inédito en su carrera en la F1. 

Franco colapinto se enfrenta a un desafío inédito en su carrera en la F1. 

  • La Fórmula 1 llega a Japón este fin de semana para la carrera en el circuito de Suzuka.
  • La sesión para definir la grilla de partida se realizará este sábado 28 de marzo a las 3 de la madrugada en Argentina.
  • Esta competencia, con Franco Colapinto en la grilla, marca el final de las carreras en horario nocturno para el público argentino hasta el Gran Premio de Las Vegas en noviembre.
  • La clasificación se podrá seguir en vivo por la señal de Fox Sports y a través de la plataforma Disney+ Premium.

El calendario de la Fórmula 1 2026 llegó a Japón este fin de semana y Franco Colapinto se enfrenta a un nuevo desafío: el circuito de Suzuka. El piloto argentino disputará su primer Gran Premio de Japón en la máxima categoría, en una carrera que tendrá lugar durante la madrugada en Argentina. Se trata de una de las paradas más técnicas y exigentes del campeonato mundial.

Franco Colapinto afrontará la tercera práctica desde las 23.30
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Franco Colapinto terminó 17° en la segunda práctica del Gran Premio de Japón de F1

Después de cumplir con las primeras dos sesiones de prácticas libres, donde quedó en el puesto 17, a 704 milésimas de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, el pilarense tendrá una práctica más antes de la clasificación para agarrar confianza en el circuito.

A qué hora corre la clasificación Franco Colapinto del GP de Japón de la F1

Colapinto shanghai

Debido a la gran diferencia horaria con el país asiático, los fanáticos en Argentina deberán trasnochar para seguir la definición de la grilla en vivo. La sesión de clasificación del Gran Premio de Japón se llevará a cabo en la madrugada de este sábado 28 de marzo a las 3 (hora de Argentina).

Es el último Gran Premio en el horario de la madrugada en Argentina hasta el circuito de Las Vegas, que tendrá lugar en noviembre, según el calendario oficial de la F1.

Cómo ver a Franco Colapinto en la clasificación del GP de Japón de la Fórmula 1 en vivo

La sesión completa se podrá seguir en vivo a través de la señal de Fox Sports. Para no perderse ni un segundo del desempeño del argentino en la clasificación, también se podrá seguir en cualquier dispositivo móvil o Smart TV a través de la plataforma de Disney+ Premium.

La plataforma oficial de la categoría F1 TV ofrece la experiencia más completa, con acceso a la cámara onboard del Alpine de Colapinto, telemetría en tiempo real y la posibilidad de escuchar las radios del equipo durante la sesión.

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