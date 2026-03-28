28 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

El piloto de Alpine logró avanzar a la Q2, pero se colocó a siete décimas de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, por lo que quedó disconforme con su actuación.

Por
Franco Colapinto largará en el 15° lugar en el circuito de Suzuka.

Franco Colapinto largará en el 15° lugar en el circuito de Suzuka.

Franco Colapinto completó la clasificación y avanzó a Q2, por lo que largará 15° en la carrera del domingo correspondiente a una nueva fecha del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. A bordo del Alpine A526, el pilarense mostró algunos parciales prometedores en el circuito de Suzuka Circuit, pero no quedó conforme

El circuito de Suzuka es uno de los más difíciles del calenddario de Fórmula 1. 
Te puede interesar:

A qué hora corre Colapinto en el GP de Japón de la Fórmula 1: cómo ver en vivo

Colapinto consiguió superar el primer corte clasificatorio, lo que alimentó la ilusión de meterse más adelante en la grilla. Sin embargo, en la siguiente tanda no logró mejorar su registro y quedó eliminado con un tiempo de 1m30s327.

Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, sí avanzó hasta la instancia final, donde peleó por el décimo lugar y terminó superándolo por 0s653. En la tabla general se colocó 7°.

Al regresar a boxes, Colapinto evidenció su frustración por no haber podido exprimir el potencial del monoplaza ni acercarse al rendimiento de Gasly: “No ha sido el resultado que esperábamos hoy al llegar a la clasificación. En la Q1 fue mejor, pero en la Q2 no dimos el paso que necesitábamos para tener opciones de pasar a la Q3. Como vimos con lo que hizo Pierre, no aprovechamos al máximo el potencial del coche. Con estos coches hay que estar en el rango de funcionamiento adecuado en cada pequeño detalle para sacarle el máximo partido, y nosotros no lo estuvimos".

“Está apretado. Creo que ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor. En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante. Hoy mejoramos eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena y en la Q2 faltó mucho. Hay que entender el por qué y laburar para mañana. Ojalá que tengamos buen ritmo para poder ir para adelante”, comentó el pilarense en diálogo al finalizar su actuación con ESPN.

La clasificación volvió a tener como gran protagonista al equipo Mercedes, que logró su tercer “1-2” consecutivo. El italiano Kimi Antonelli se quedó con la pole position tras marcar un tiempo de 1m28s778, superando nuevamente a su compañero George Russell, esta vez por 0s298.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2037794894819787012&partner=&hide_thread=false

Detrás se ubicaron el McLaren de Oscar Piastri (a 0s354) y la Ferrari de Charles Leclerc (a 0s627). Más atrás quedaron el campeón mundial Lando Norris (a 0s631) y Lewis Hamilton (a 0s789). Gasly cerró ese grupo a menos de un segundo del líder (0s913).

El top ten lo completaron Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) y Arvid Lindblad (Racing Bulls). Entre las sorpresas de la jornada, el neerlandés Max Verstappen no logró meterse en la última tanda clasificatoria.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Franco colapinto se enfrenta a un desafío inédito en su carrera en la F1. 

Gran Premio de Japón de la F1: a qué hora clasifica Colapinto

Franco Colapinto afrontará la tercera práctica desde las 23.30

Franco Colapinto terminó 17° en la segunda práctica del Gran Premio de Japón de F1

Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón.

Franco Colapinto habló por primera vez de los rumores sobre su noviazgo: "Estoy..."

En el futuro sería increíble que sucediera, reconocio Colapinto por la posibilidad de hacer una exhibición con Alpine

Colapinto y la posibilidad de la exhibición de F1 en Argentina: "Sería increíble"

La próxima carrera se desarrollará en el Circuito de Suzuka. 

Vuelve la F1 en Japón: a qué hora corre son las prácticas en la que corre Colapinto

El público argentino podrá disfrutar de ver a Franco Colapinto.

Franco Colapinto en Argentina: revelan la fecha y el circuito para la exhibición

Rating Cero

Hay algo en esta historia que resuena de forma especial para un público hispanohablante. La situación de Orn —competente, responsable, traicionada por las instituciones que prometían protegerla y obligada a construir su propia justicia al margen de la ley.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La línea roja, la película tailandesa a pura venganza que llegó a la plataforma

La pareja de Emilia Mernes y Duki se ve afectada por información que circula en las redes.

Tras el escándalo con Tini Stoessel, Emilia Mernes suma una nueva polémica con Duki: "Cortocircuito"

El cambio impresionante de imagen de Robert Pattinson para su personaje en la próxima de Dune.

La impresionante transformación de Robert Pattinson para Dune 3: así se ve en el tráiler

Con una puesta en escena íntima y diálogos filosos, la película se destaca por su realismo y por la fuerza de sus actuaciones. 
play

Esta comedia española con toques de drama llegó a Netflix y promete engancharte: cómo se llama

La actriz, de larga trayectoria, tiene 60 años.

Susto en Gran Hermano 2026: Andrea del Boca se accidentó y temen que abandone la casa

La mediática detalló el tratamiento que tiene que seguir para el dolor.

Preocupa el estado de salud de Floppy Tesouro: "Tengo muchísimo dolor"

últimas noticias

Coudet sumó un defensor.

Bombazo en el mercado de pases: River se quedó con una de las máximas promesas del fútbol argentino

Hace 20 minutos
El ataque ocurrió a las 7:45 de la mañana, hora de ingreso de los estudiantes. 

Un estudiante apuñaló a una profesora en Italia: transmitió en vivo el ataque por redes sociales

Hace 33 minutos
Los ataques se incrementaron en el estrecho de Ormuz. 

Conflicto en Medio Oriente: Irán advirtió a los países del Golfo y atacó un buque de EEUU

Hace 45 minutos
El dólar cotiza arriba de los $1.400. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de marzo

Hace 47 minutos
Se tuvieron en cuenta factores como la atención, la cordialidad y la calidad del servicio recibido.

Estos destinos del sur argentino fueron reconocidos por ser hospitalarios con sus visitantes: dónde están

Hace 1 hora