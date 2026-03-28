Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 El piloto de Alpine logró avanzar a la Q2, pero se colocó a siete décimas de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, por lo que quedó disconforme con su actuación. Por + Seguir en







Franco Colapinto largará en el 15° lugar en el circuito de Suzuka.

Franco Colapinto completó la clasificación y avanzó a Q2, por lo que largará 15° en la carrera del domingo correspondiente a una nueva fecha del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. A bordo del Alpine A526, el pilarense mostró algunos parciales prometedores en el circuito de Suzuka Circuit, pero no quedó conforme

Colapinto consiguió superar el primer corte clasificatorio, lo que alimentó la ilusión de meterse más adelante en la grilla. Sin embargo, en la siguiente tanda no logró mejorar su registro y quedó eliminado con un tiempo de 1m30s327.

Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, sí avanzó hasta la instancia final, donde peleó por el décimo lugar y terminó superándolo por 0s653. En la tabla general se colocó 7°.

Al regresar a boxes, Colapinto evidenció su frustración por no haber podido exprimir el potencial del monoplaza ni acercarse al rendimiento de Gasly: “No ha sido el resultado que esperábamos hoy al llegar a la clasificación. En la Q1 fue mejor, pero en la Q2 no dimos el paso que necesitábamos para tener opciones de pasar a la Q3. Como vimos con lo que hizo Pierre, no aprovechamos al máximo el potencial del coche. Con estos coches hay que estar en el rango de funcionamiento adecuado en cada pequeño detalle para sacarle el máximo partido, y nosotros no lo estuvimos".

“Está apretado. Creo que ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor. En la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante. Hoy mejoramos eso, pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena y en la Q2 faltó mucho. Hay que entender el por qué y laburar para mañana. Ojalá que tengamos buen ritmo para poder ir para adelante”, comentó el pilarense en diálogo al finalizar su actuación con ESPN.