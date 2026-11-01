1 de noviembre de 2026 Inicio
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GP de México: Franco Colapinto terminó octavo y Kimi Antonelli se convirtió en el campeón más joven de la historia

El piloto argentino buscaba romper su mala racha tras dos abandonos y cuatro carreras afuera del top 10. Mientras que el italiano de 20 años le sacó el récord a Sebastian Vettel y le arrebató el título al campeón de 2025, Lando Norris.

Por
Franco Colapinto

Franco Colapinto, piloto argentino en Alpine.

El piloto argentino, Franco Colapinto, llegó al Gran Premio de México con el objetivo de romper su mala racha tras dos abandonos y cuatro carrera afuera de los primeros 10 lugares y terminó en el puesto ocho. Antes de entrar a los pits en la vuelta 36, el pilarense llegó a ocupar el puesto 8 y volvió a la zona de puntos en la vuelta 42 cuando Oliver Bearman e Isack Hadjar fueron a boxes.

Colapinto acumula 3 abandonos en las últimas 4 carreras principales de la temporada 2026 de Fórmula 1 con Alpine.
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Mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli hizo historia en la Fórmula 1 al convertirse en el campeón más joven este domingo y arrebatarle el récord a Sebastian Vettel, el alemán que se había consagrado con 23 años. A su vez, Lando Norris se convirtió en el peor defensor del título ya que perdió su corona de forma prematura a varias fechas antes que termine el campeonato.

Si bien terminó la carrera de este domingo en el tercer puesto, por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, es el primero de la tabla de posiciones de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con 365 puntos. Norris quedó sexto con 211 puntos y Colapinto se ubicó en la posición 12 con 27 puntos.

En la vuelta 45, Valtteri Bottas chocó contra el muro y tuvo que ingresar el auto de seguridad para frenar la carrera y reanudarla luego de despejar la pista. El piloto finlandés fue trasladado al centro médico del circuito, pero se retiró del choque caminando por sus propios medios.

Tras el accidente de Bottas, tanto Colapinto como su compañero de escudería, Pierre Gasly, lograron mantenerse dentro del top 10. El francés terminó la carrera en el puesto 10 y ambos sumaron cinco puntos. Cuatro de ellos gracias al piloto pilarense que se había lanzado en el puesto 12.

Tanto los pilotos de la escudería francesa como Liam Lawson, los últimos tres de la zona de puntos, serán investigados por posibles infracciones en las últimas vueltas. La del argentino habría tenido lugar en la vuelta 70 de 71 bajo banderas amarillas.

Cómo quedó el top 10 del Gran Premio de México

  1. Max Verstappen
  2. Lewis Hamilton
  3. Andrea Kimi Antonelli
  4. Charles Leclerc
  5. Lando Norris
  6. George Russell
  7. Oscar Piastri
  8. Franco Colapinto
  9. Liam Lawson
  10. Pierre Gasly
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