GP de México: Franco Colapinto terminó octavo y Kimi Antonelli se convirtió en el campeón más joven de la historia El piloto argentino buscaba romper su mala racha tras dos abandonos y cuatro carreras afuera del top 10. Mientras que el italiano de 20 años le sacó el récord a Sebastian Vettel y le arrebató el título al campeón de 2025, Lando Norris. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto, piloto argentino en Alpine.

El piloto argentino, Franco Colapinto, llegó al Gran Premio de México con el objetivo de romper su mala racha tras dos abandonos y cuatro carrera afuera de los primeros 10 lugares y terminó en el puesto ocho. Antes de entrar a los pits en la vuelta 36, el pilarense llegó a ocupar el puesto 8 y volvió a la zona de puntos en la vuelta 42 cuando Oliver Bearman e Isack Hadjar fueron a boxes.

Mientras que el italiano Andrea Kimi Antonelli hizo historia en la Fórmula 1 al convertirse en el campeón más joven este domingo y arrebatarle el récord a Sebastian Vettel, el alemán que se había consagrado con 23 años. A su vez, Lando Norris se convirtió en el peor defensor del título ya que perdió su corona de forma prematura a varias fechas antes que termine el campeonato.

The joy. The elation.



Kimi Antonelli, you have made history today #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/wl85T05JF9 — Formula 1 (@F1) November 1, 2026 Si bien terminó la carrera de este domingo en el tercer puesto, por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, es el primero de la tabla de posiciones de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con 365 puntos. Norris quedó sexto con 211 puntos y Colapinto se ubicó en la posición 12 con 27 puntos.

En la vuelta 45, Valtteri Bottas chocó contra el muro y tuvo que ingresar el auto de seguridad para frenar la carrera y reanudarla luego de despejar la pista. El piloto finlandés fue trasladado al centro médico del circuito, pero se retiró del choque caminando por sus propios medios.

Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1



He is out of the car and ok#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/XLqppzQCnL — Formula 1 (@F1) November 1, 2026 Tras el accidente de Bottas, tanto Colapinto como su compañero de escudería, Pierre Gasly, lograron mantenerse dentro del top 10. El francés terminó la carrera en el puesto 10 y ambos sumaron cinco puntos. Cuatro de ellos gracias al piloto pilarense que se había lanzado en el puesto 12.