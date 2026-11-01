Se incendió un velero en el puerto de Mar del Plata: dramático rescate de tres turistas canadienses y un perro

Efectivos de Prefectura Naval desplegaron un operativo por tierra y agua en el Espigón N.º 2 tras el alerta de un club náutico. Los navegantes resultaron ilesos tras llegar desde Uruguay y sufrir el siniestro en las maniobras de amarre.

Evacuaron a dos hombres de 76 y 72 años, a una mujer de 84 y a su perro.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina rescataron este sábado por la noche a tres turistas canadienses y a su mascota en el puerto de Mar del Plata, luego de que su velero sufriera un incendio durante las maniobras de amarre tras un viaje desde Piriápolis, Uruguay.

El incidente ocurrió cuando la nave de bandera canadiense, de casi 15 metros de eslora, intentó sujetarse a una boya de cortesía. Un club náutico de la zona detectó el inicio del fuego y dio aviso inmediato al Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la fuerza de seguridad.

La embarcación avanzó hacia la sección octava del Espigón N.º 2 para facilitar la intervención de los rescatistas. Ante la alerta, las autoridades movilizaron el guardacostas GC-72 “Buenos Aires”, una embarcación semirrígida y personal terrestre para contener la emergencia.

Los agentes abordaron el barco en llamas y evacuaron a dos hombres de 76 y 72 años, a una mujer de 84 y a su perro a través del semirrígido. Una ambulancia preventiva examinó a los tripulantes en las terminales 2 y 3, donde el personal de salud confirmó su buen estado general.

En simultáneo, una autobomba con personal de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental combatió el fuego a bordo. Las tareas de extinción se extendieron casi hasta la medianoche y lograron neutralizar el foco que afectó la zona habitacional del velero.

Integrantes de la Sección Guardia y Patrullaje de la institución aseguraron el perímetro terrestre para controlar los accesos y resguardar la zona de maniobras. El rápido despliegue impidió la propagación de las llamas hacia otras estructuras del puerto.

La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal Federal de Mar del Plata, a cargo del doctor Carlos Martínez. El fiscal no dispuso medidas restrictivas ni sanciones contra los navegantes ni contra la nave siniestrada.

Los efectivos de la Autoridad Marítima acompañaron a los ciudadanos extranjeros durante los trámites migratorios de rutina. Una vez concluidos los procedimientos administrativos, los tres turistas abandonaron la zona portuaria por sus propios medios.