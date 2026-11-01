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Horóscopo de hoy, lunes 2 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

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Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 2 de noviembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Venus retomará su movimiento directo en Libra el 14 de noviembre de 2026 y pondrá el foco en los vínculos amorosos, la atracción y el equilibrio en las relaciones.
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Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy la semana comienza con una energía te empuja a salir y brillar: tu salud pide movimiento, así que animate a algo distinto. En el amor, una invitación puede acercarte a alguien con chispa. En tus finanzas, ojo con gastar de más en planes improvisados. Consejo: proponé vos la salida y disfrutá.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

La jornada te invita a mimar tu casa y tu cuerpo: salud en modo relax. En el amor, un gesto cercano te devuelve armonía. En lo económico, poné orden en esos pendientes y vas a sentir alivio. Consejo: hacé algo lindo por vos y tu entorno.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tu salud mejora con la energía social: charlar y moverte te hace bien. En el amor, una conversación puede volverse especial si mostrás tu entusiasmo. En tus finanzas, se abre chance de negocio si compartís ideas. Consejo: buscá a esa persona con la que siempre fluye.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy tu salud se fortalece si te animás a pedir lo que necesitás. En el amor, la confianza acerca corazones. En lo económico, podés tomar una decisión clave sobre tus recursos. Consejo: reconocé tu valor antes de buscar aprobación afuera.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Con Luna, Marte y Júpiter en tu signo, tu salud se llena de energía. En el amor, Venus te regala intimidad y encuentros especiales. En lo económico, el impulso te ayuda a avanzar, pero sin apurarte. Consejo: disfrutá el entusiasmo sin querer resolver todo ya.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Tu cuerpo pide bajar un cambio: salud en modo descanso. En el amor, soltar el control te acerca más. En lo económico, lo que parecía complicado empieza a ordenarse. Regalate un rato de calma para recargar pilas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La energía social te levanta: salud en modo alegría compartida. En el amor, una propuesta inesperada puede abrirte puertas. En lo económico, proyectos grupales traen entusiasmo y oportunidades. Consejo: no descartes invitaciones antes de escuchar bien.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Venus en tu signo te da confianza: salud emocional en alza. En el amor, expresás lo que sentís con más seguridad. En lo económico, mostrás tu capacidad y avanzás en metas. Consejo: ocupá el lugar que te corresponde sin miedo al qué dirán.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Este lunes tu salud se activa con ganas de aprender y moverte. En el amor, alguien puede contagiarte entusiasmo por lo nuevo. En lo económico, aparece propuesta interesante para crecer. Consejo: seguí esa curiosidad que te abre caminos.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La jornada trae alivio económico: un tema pendiente se resuelve fácil. En el amor, la confianza acerca distancias. En tu salud, soltar la carga te hace bien. Consejo: dejá que te ayuden, no quieras hacerlo todo sola.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tu salud mejora compartiendo planes con otros. En el amor, la complicidad se recupera si sos generosa. En lo económico, proyectos compartidos pueden entusiasmarte. Consejo: hacé lugar al deseo ajeno y disfrutá la conexión.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

La energía del día te ordena: salud en modo productivo. En el amor, la buena disposición mejora vínculos. En lo económico, resolvés pendientes que venías pateando. Consejo: aprovechá el envión para cerrar lo que estaba trabado.

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