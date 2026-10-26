27 de octubre de 2026 Inicio
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Franco Colapinto respondió a la burla del presentador inglés: "No lo conozco"

El piloto argentino minimizó la chicana de Jeremy Clarkson y explicó que las declaraciones fueron a título personal y no representan a la escudería. El británico había pedido que se sancione a Franco "por ser argentino".

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Jeremy Clarkson chicaneó a Colapinto por ser argentino y el piloto puso paños fríos. 

Jeremy Clarkson chicaneó a Colapinto por ser argentino y el piloto puso paños fríos. 

Franco Colapinto puso paños fríos en la polémica que se desató tras la burla del presentador británico Jeremy Clarkson en Austin, que pidió que se sancione al piloto por su nacionalidad. "No lo conozco", lanzó el piloto argentino ante la pregunta de la prensa y aclaró que los comentarios “no tienen nada que ver con Alpine”.

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Clarkson había lanzado el comentario en tono de burla en Sky Sports F1 diciendo que Colapinto tenía una sanción “por ser argentino” y que él mismo le pondría otra por ese motivo. Lejos de entrar en el juego, el pibe de Pilar le bajó el tono: “Por supuesto, no tiene nada que ver con el equipo. Dio una entrevista por su cuenta, no es algo relacionado con Alpine”, aclaró ante los medios.

Además, dejó en claro que ni siquiera lo tiene presente: “Creo que siempre ha sido un poco de hacer bromas. No lo conozco realmente, pero eso me dijeron. No vi demasiado de lo que dijo, pero escuché que Jamie (Campbell-Walter) publicó algo en las redes sociales”. Con esa respuesta, Colapinto puso paños fríos y evitó que la burla se transforme en un conflicto mayor.

Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine.

Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine.

El oriundo de Pilar dejó en claro que no se vio afectado por los comentarios del presentador, mientras la escudería francesa salió a respaldarlo públicamente para dejar en claro que no comparte ni avala ese tipo de expresiones. “Desde el equipo Alpine somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado del equipo en una reciente entrevista televisiva en Austin. Queremos reiterar que se trata de una opinión personal que no se alinea con los valores del equipo, los cuales promueven la amabilidad y el respeto. Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”.

Por último, Franco agregó: “Supongo que hay que intentar centrarnos en nosotros mismos. Yo intento mejorar la situación, por supuesto, pero hace falta la ayuda de mucha gente, no solo la mía”, sostuvo. “Veremos cómo termina todo, pero sí, no es lo mejor, supongo”.

Quién es Jeremy Clarkson

Clarkson es un conductor británico que se hizo famoso en los 90 con Top Gear, el programa de autos que mezclaba pruebas extremas, viajes por todo el mundo y humor ácido. Con el relanzamiento en 2002 junto a Richard Hammond y James May, el ciclo explotó: llegó a más de 200 países y lo vieron millones de personas cada semana.

Pero el tipo también se ganó fama por sus comentarios polémicos y despectivos. En Argentina quedó marcado en 2014, cuando vino a grabar un especial en la Patagonia y apareció manejando un Porsche con la patente H982 FKL, que muchos interpretaron como una provocación por la guerra de Malvinas. La tensión escaló tanto que excombatientes lo enfrentaron en Ushuaia y el equipo tuvo que salir del país escoltado. Desde entonces, Clarkson carga con esa mochila cada vez que se cruza con lo argentino.

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