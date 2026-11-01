1 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Las ventas de motos aumentaron un 25,9% en octubre, mientras el sector automotor sufre su mayor caída

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina registró 79.497 motovehículos y 45.965 autos durante el décimo mes del año. Con este resultado, las dos ruedas acumulan una suba del 39,1% anual frente al desplome de los vehículos.

Por
Las ventas de motos aumentaron un 25,9% en octubre, mientras el sector automotor sufre su mayor caída

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) confirmó este mes que los patentamientos de motos alcanzaron las 79.497 unidades en octubre, un 25,9% más que en el mismo período de 2025. En contraste, el mercado automotor registró 45.965 vehículos, lo que representó su peor desempeño mensual del año con una caída interanual del 12,8%.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 2 de noviembre

La brecha entre ambos segmentos refleja comportamientos opuestos en lo que va del año. En diez meses, las motos acumularon 748.598 inscripciones con una suba del 39,1% respecto de las 538.001 unidades de 2025. Los automóviles, por el contrario, sumaron 481.852 patentamientos, un 12,8% por debajo de las cifras de 2025.

Aunque los patentamientos de motos mostraron un leve retroceso mensual del 2% frente a las 81.129 unidades de septiembre, el volumen de operaciones mantuvo una regularidad inédita. El sector sostuvo casi todo el año registros por encima de las 79.000 ventas mensuales, un piso lejano para los estándares del ejercicio anterior.

Honda encabezó la lista de marcas de motos en octubre con 17.050 ventas y una cuota de mercado del 21,4%. Motomel finalizó en segundo lugar con 10.911 unidades, seguida por Gilera con 9.119 registros, Zanella con 7.005 y Keller con 6.954 patentamientos.

Los modelos utilitarios impulsan la proyección de un récord histórico de ventas

El ranking por modelos confirmó el liderazgo de la Honda Wave 110S con 8.313 unidades, escoltada por la Motomel B110 con 6.492 y la Gilera Smash con 6.453. El predominio de las motos de 110 centímetros cúbicos expone el peso de las unidades utilitarias asociadas al reparto urbano y al traslado diario.

El sector estima un total anual de entre 900.000 y 950.000 motovehículos patentados al cierre del año. Si la demanda sostiene el promedio de 90.000 registros mensuales durante la temporada alta del último trimestre, la actividad rozará el millón de unidades para 2026.

Por su parte, el sector de los autos encadenó su quinto mes consecutivo en baja interanual al registrar 45.965 operaciones. El volumen significó un retroceso del 8,4% frente a septiembre y una merma del 12,8% en relación con los 52.261 vehículos matriculados en octubre de 2025.

Noticias relacionadas

Conocé cuáles son los requisitos para cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES.

Cuáles son los requisitos claves para cobrar la Prestación por Desempleo de ANSES en fin de año

¿Cuánto rinde un plazo fijo en noviembre de 2026?

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2026

Aumentan los colectivos: de cuánto será el boleto.

Aumenta el colectivo y el subte: cuánto se pagará el boleto a partir de este 1 de noviembre

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos en el último trimestre del año.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de noviembre

Conocé de que se trata el pago de casi $150.000 que entrega ANSES en noviembre.

Este es el pago de casi $150.000 que ANSES entregará a las familias en noviembre 2026

ANSES pagará un bono extraordinario de hasta $70.000 a jubilados y pensionados durante noviembre, junto con los haberes actualizados.

Así será el bono para jubilados de ANSES en noviembre 2026: ¿cuánto cobran con el aumento?

Rating Cero

Lali Espósito y Pedro Rosemblat con la libreta roja.

El particular gesto que hizo Pedro Rosemblat al recibir su libreta de matrimonio con Lali Espósito

Casa Carlos, la joya de San Telmo que albergó la boda del año. 

¿Cómo es por dentro la casona de San Telmo donde se casaron Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

Lali Espósito se casó con Pedro Rosemblat.

Lali mostró las primeras fotos y habló tras casarse con Pedro Rosemblat: "Aguante el amor"

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Bersuit negó el regreso de Gustavo Cordera para la edición del Quilmes Rock 2027

Candelaria Tinelli junto a su padre Marcelo.

Candelaria Tinelli se quejó de la vida amorosa de su padre: "Siempre quedamos nosotras como las insoportables"

Momo junto al árbitro Ramírez: la imagen viral del Boca-River.

Un streamer se metió en el Superclásico entre Boca y River y encendió las redes

últimas noticias

Lali Espósito y Pedro Rosemblat con la libreta roja.

El particular gesto que hizo Pedro Rosemblat al recibir su libreta de matrimonio con Lali Espósito

Hace 40 minutos
Javier mIlei viajará junto a su hermana, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Otro viaje de Javier Milei: el martes partirá de nuevo a España, tras las polémicas de su reciente visita

Hace 44 minutos
Flávio Bolsonaro permanece en Estados Unidos.

Tras fugarse a Estados Unidos, Flávio Bolsonaro volvió a denunciar una persecución: "No me arrepiento de nada"

Hace 44 minutos
Casa Carlos, la joya de San Telmo que albergó la boda del año. 

¿Cómo es por dentro la casona de San Telmo donde se casaron Lali Espósito y Pedro Rosemblat?

Hace 1 hora
El avión se dirigía a Bahamas.

Un avión privado se estrelló en Palm Beach y destruyó un motorhome: habría 9 fallecidos

Hace 1 hora