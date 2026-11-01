Las ventas de motos aumentaron un 25,9% en octubre, mientras el sector automotor sufre su mayor caída

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) confirmó este mes que los patentamientos de motos alcanzaron las 79.497 unidades en octubre, un 25,9% más que en el mismo período de 2025. En contraste, el mercado automotor registró 45.965 vehículos, lo que representó su peor desempeño mensual del año con una caída interanual del 12,8%.
La brecha entre ambos segmentos refleja comportamientos opuestos en lo que va del año. En diez meses, las motos acumularon 748.598 inscripciones con una suba del 39,1% respecto de las 538.001 unidades de 2025. Los automóviles, por el contrario, sumaron 481.852 patentamientos, un 12,8% por debajo de las cifras de 2025.
Aunque los patentamientos de motos mostraron un leve retroceso mensual del 2% frente a las 81.129 unidades de septiembre, el volumen de operaciones mantuvo una regularidad inédita. El sector sostuvo casi todo el año registros por encima de las 79.000 ventas mensuales, un piso lejano para los estándares del ejercicio anterior.
Honda encabezó la lista de marcas de motos en octubre con 17.050 ventas y una cuota de mercado del 21,4%. Motomel finalizó en segundo lugar con 10.911 unidades, seguida por Gilera con 9.119 registros, Zanella con 7.005 y Keller con 6.954 patentamientos.
Los modelos utilitarios impulsan la proyección de un récord histórico de ventas
El ranking por modelos confirmó el liderazgo de la Honda Wave 110S con 8.313 unidades, escoltada por la Motomel B110 con 6.492 y la Gilera Smash con 6.453. El predominio de las motos de 110 centímetros cúbicos expone el peso de las unidades utilitarias asociadas al reparto urbano y al traslado diario.
El sector estima un total anual de entre 900.000 y 950.000 motovehículos patentados al cierre del año. Si la demanda sostiene el promedio de 90.000 registros mensuales durante la temporada alta del último trimestre, la actividad rozará el millón de unidades para 2026.
Por su parte, el sector de los autos encadenó su quinto mes consecutivo en baja interanual al registrar 45.965 operaciones. El volumen significó un retroceso del 8,4% frente a septiembre y una merma del 12,8% en relación con los 52.261 vehículos matriculados en octubre de 2025.