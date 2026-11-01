1 de noviembre de 2026 Inicio
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Drama familiar en Comodoro Rivadavia: apuñaló a su hermano y quedó detenido

Un joven de 27 años resultó herido con arma blanca durante una pelea con su hermano de 38 en una vivienda del barrio San Cayetano. La madre de los involucrados llamó al 911 y la policía detuvo al agresor.

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Vivienda del barrio San Cayetano

Vivienda del barrio San Cayetano, al sur de Comodoro Rivadavia.

Un drama familiar sacudió este domingo a Comodoro Rivadavia, cuando un joven de 27 años fue atacado con un cuchillo por su hermano de 38 en la cocina de una vivienda del barrio San Cayetano. La madre de ambos llamó al 911 y la Policía llegó de inmediato, detuvo al agresor y secuestró armas blancas en la escena.

Marcelo Ricardo Cantoni y Nora Beatriz Nadalutti tenían heridas de arma de fuego.
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En la madrugada de este domingo, cerca de las 3 de la madrugada, se desató una violenta pelea entre dos hermanos en una vivienda de la calle Daniel Omar Segura, en Comodoro Rivadavia. La intervención policial fue clave para frenar la violencia y evitar que el enfrentamiento escalara. El hermano mayor quedó inmediatamente bajo arresto y será sometido a una audiencia de control en las próximas horas.

Según informaron fuentes policiales, al llegar al domicilio, los agentes fueron recibidos por la hermana de los hombres, que los condujo hasta el fondo de la propiedad. Allí encontraron a los hermanos ya separados tras el enfrentamiento. El menor, identificado por sus iniciales E. R. (27), tenía cortes en una mano y se cubría con un trapo, mientras en el piso se observaban abundantes manchas de sangre.

Mientas que el hermano mayor, identificado como J. C. R. (38), fue señalado por testigos como el presunto responsable de la agresión y presentaba golpes visibles en el rostro. La dueña de la vivienda contó que estaba descansando cuando escuchó un fuerte ruido y, al salir, encontró a sus hijos peleando. Ante la gravedad del hecho, intervino personal de la División Policía Científica, que incautó dos hojas de cuchillo y un mango blanco en el lugar.

El Ministerio Público Fiscal, junto con la Oficina Judicial y el juez penal de turno, dispusieron las medidas correspondientes y ordenaron que el sospechoso permanezca detenido hasta la audiencia de control. Hasta el momento no se dieron a conocer detalles sobre el estado de salud del joven herido ni sobre si fue hospitalizado, y tampoco se informaron antecedentes de los involucrados ni las razones que desencadenaron la pelea.

Murió al caer al vacío, tras escapar de un hotel alojamiento

Un hombre de 45 años murió en la madrugada del martes en la ciudad bonaerense de Moreno al caer desde cinco metros de altura tras huir por la ventana de la habitación de un hotel alojamiento para no pagar los servicios de una trabajadora sexual.

El episodio tuvo lugar en el albergue transitorio "Tú y Yo", ubicado sobre la colectora sur de la Autopista del Oeste, en las cercanías de la intersección con la calle Justo Daract.

El individuo ingresó al lugar con una joven de 18 años. Tras finalizar el encuentro, el cliente se negó a abonar el dinero acordado y, según el testimonio posterior de la mujer ante la Justicia, también intentó robarle sus pertenencias.

Ante esta situación, el sujeto escapó por la ventana del cuarto y cayó hacia un predio lindero, donde impactó contra escombros y una estructura derruida. El golpe le provocó la fractura de una pierna y múltiples lesiones de gravedad.

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