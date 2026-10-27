Alpine confirmó que Franco Colapinto no correrá en la primera práctica libre en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 Después de sus inconvenientes con su monoplaza en las últimas carreras, el pilarense le cederá su lugar al rookie que forma parte de la academia del equipo francés y que ahora tendrá su primera presentación en la Fórmula 1. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto le dejará su monoplaza al italiano Gabriele Maní. Alpine

Alpine confirmó que Franco Colapinto se perderá la primera práctica libre del Gran Premio de México, luego de los inconvenientes que tuvo el argentino en su monoplaza el último fin de semana. En su lugar, estará el rookie Gabriele Maní.

Tal como está estipulado en el reglamento de la Fórmula 1, los pilotos deben ceder su lugar a los novatos y en esta oportunidad, el pilarense le dejará su asiento al italiano quien tendrá la oportunidad de hacer su primera presentación en la máxima categoría en el primer entrenamiento del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El joven de 21 años integra la Academia Alpine desde 2023 y actualmente ocupa el cuarto puesto en el campeonato de Fórmula 2, producto de dos triunfos y otros siete podios. Si bien hasta el momento no participó de una práctica libre de F1, ya tuvo contacto con estos vehículos mediante ensayos privados al volante del A525 de la temporada anterior.

“Tengo muchas ganas de subirme al A526 y participar en mi primera práctica libre de Fórmula 1. Después de formar parte de la Academia Alpine durante varios años y progresar por las categorías formativas, competir en una sesión oficial de Fórmula 1 será un momento realmente especial para mí”, aseguró en declaraciones difundidas por el equipo.

View this post on Instagram De esta manera, el argentino recién volverá a estar en las pistas este fin de semana a partir de la Práctica 2 que será el viernes. El sábado participará de la PL 3 y la clasificación, mientras que el domingo será la carrera principal.