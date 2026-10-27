Franco Colapinto corre en la Fórmula 1: horarios y cronograma completo del Gran Premio de México Tras el abandono en Austin por un problema con el monoplaza, el argentino quiere dejar atrás su mala racha donde acumula cuatro fechas sin sumar puntos. Por Agregar C5N en









La carrera del domingo en el Gran Premio de México será a las 17, hora argentina.

Franco Colapinto deberá dejar atrás el mal fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos para pensar en lo que será la próxima jornada, donde no tiene respiro. Es que, rápidamente deberá dar vuelta la página para pensar en lo que será la próxima fecha en el Gran Premio de México de Fórmula 1.

México se presenta como un verdadero desafío para Colapinto, que viene de tener unas fechas para el olvido tras sus abandonos en los Grandes Premios de Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos, además del decimotercer puesto obtenido en Malasia. Es decir, cuatro jornadas seguidas sin poder sumar unidades.

El argentino, que viene de una mala racha donde acumula cuatro carreras consecutivas sin sumar puntos, ya deberá pensar en lo que será la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez comenzará este viernes con las primeras dos prácticas libres.

Al día siguiente, el sábado, los pilotos tendrán la tercera y última sesión de entrenamientos a para terminar de poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación. Finalmente, la acción en México concluirá el domingo con la carrera que están atentos con el clima para que no genere atrasos.

Esta será la tercera participación del pilarense en tierras aztecas, donde todavía no pudo sumar puntos: en el 2024, en su debut en la máxima categoría con Williams, tuvo una discreta actuación para finalizar duodécimo, mientras que el año pasado quedó decimosexto en medio de un contexto muy complicado para Alpine.