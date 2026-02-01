2 de febrero de 2026 Inicio
Cuándo vuelve a jugar River tras el empate contra Rosario Central

El Millonario igualó ante el Canalla en el estadio Gigante de Arroyito por el torneo Apertura 2026 y ahora volverá al Monumental para jugar su próximo partido.

River se prepara para su próximo partido en el torneo Apertura.

River se prepara para su próximo partido en el torneo Apertura.

River y Rosario Central igualaron sin goles en el estadio Gigante de Arroyito por la fecha 3 de la zona B del torneo Apertura 2026, por lo que encadenó su tercera victoria consecutiva y acumula puntaje perfecto en lo que va del campeonato.

Alejo Veliz intenta cubrir la pelota ante la marca de Paulo Díaz.
El próximo partido de River será contra Tigre, que este lunes recibirá a Racing en su estadio. El encuentro se llevará adelante el sábado desde las 20 en el estadio Monumental, donde el equipo entrenado por Marcelo Gallardo buscará volver a sumar tres puntos en el torneo y ratificar que es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título.

El último partido de River en el Monumental fue en la victoria contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

El último partido de River en el Monumental fue en la victoria contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

El último encuentro entre el Millonario y el Matador se registró en junio de 2024, en el marco de la cuarta fecha de la Liga Profesional. En ese cruce, el equipo dirigido por aquel entonces por Martín Demichelis se impuso 3-1 con un triplete del colombiano Miguel Borja, quien ahora juega en el Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos luego de que coqueteara con desembarcar en Boca.

La historia de Kendry Páez, la joya ecuatoriana con la que River rompió el mercado de pases

Con solo 18 años, Kendry Páez es considerado una de las grandes promesas del fútbol sudamericano. Debutó en Primera a los 15, en febrero de 2023, con la camiseta de Independiente del Valle. En ese mismo partido anotó su primer gol para la victoria 3-1 ante Mushuc Runa.

Al mes siguiente, jugó el Sudamericano Sub 17 con la Selección de Ecuador y se convirtió en una de las figuras del torneo. Esa instancia le sirvió como vidriera y varios clubes europeos se interesaron en él. Finalmente, en junio, Chelsea pagó 22 millones de dólares para incorporarlo dos años después, en 2025.

Mientras permaneció en Independiente del Valle, también jugó el Mundial Sub 20 y se convirtió en el jugador más joven en convertir un gol, con 16 años y 22 días. Enseguida llegó su debut en la mayor. A mediados de 2025 se sumó al Chelsea para jugar el Mundial de Clubes, pero no tuvo minutos en cancha.

El entrenador Enzo Maresca consideró que lo mejor era que sumara experiencia en Europa, así que el club lo cedió al Racing de Estrasburgo. Sin embargo, no tuvo continuidad en Francia, donde jugó apenas 21 partidos y anotó un gol, por lo que decidió aceptar la oferta de River pensando en el Mundial 2026.

