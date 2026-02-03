El insólito abandono de un tenista en Montpellier: se autolesionó con la pelota El francés Giovanni Mpetshi Perricard debió retirarse por lesión luego de intentar una volea y golpearse. Estuvo en el suelo por varios minutos y recibió atención médica, pero no continuó. Por + Seguir en







Mpetshi Perricard no pasó su debut en Montpellier. Redes sociales

El francés Giovanni Mpetshi Perricard debió retirarse en su debut en el ATP 250 de Montpellier, pero de la manera más insólita de todas: recibió un pelotazo involuntario en su ojo izquierdo. Esto hizo que no se sienta al al 100% para competir y terminó yéndose frente a Arthur Gea.

El oriundo de Lyon tuvo mala fortuna mientras disputaba su partido de primera ronda en el cual iba abajo en el marcador, de hecho, enfrentaba triple match point en contra. Subió a la red para meter una volea de revés, pero no lo logró y la pelea rebotó inesperadamente en su ojo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tntsports/status/2018617284928156074&partner=&hide_thread=false Giovanni Mpetshi Perricard retires from Montpellier with this freak eye injury pic.twitter.com/tJPe2hbStt — TNT Sports (@tntsports) February 3, 2026 Luego de esto, recibió atención médica y se fue al vestuario durante unos segundos para intentar recuperarse y poder continuar el partido. Pero tomó la decisión de irse del partido porque sentía un fuerte dolor en su ojo y eso le obstaculizaba la vista.

Volvió, cedió el primer set ante Gea por 6-3 y allí fue cuando decidió no seguir en el encuentro. De esta forma, su compatriota avanzó en el torneo y enfrentará al checho Tomas Machac, tercer preclasificado, que viene de tener un destacado Australian Open.