Lionel Messi cobra 20 millones en Inter Miami: cuál es el sueldo de Lautaro Martínez en Inter de Milán

Ambos son capitanes y referentes de la Selección Argentina, pero sus ingresos en sus clubes reflejan dos modelos de fútbol muy distintos.

  • Lionel Messi firmó el contrato más alto en la historia de la MLS con Inter Miami.
  • Lautaro Martínez es uno de los jugadores mejor pagos de la Serie A.
  • La diferencia salarial expone dos mercados con lógicas económicas opuestas.
  • Europa y Estados Unidos muestran enfoques distintos a la hora de pagar a sus figuras.

La diferencia salarial entre Lionel Messi y Lautaro Martínez es notoria y responde a realidades de mercado completamente distintas: mientras el rosarino percibe alrededor de 20 millones de dólares anuales en el Inter Miami, el delantero bahiense cobra un salario alto para el fútbol europeo, pero muy inferior al de su compatriota en Estados Unidos.

Su paso por el club estuvo marcado por el reencuentro con Lionel Messi, con quien mantiene una relación de larga data.
Ambos son capitanes de sus equipos y piezas centrales de la Selección Argentina, pero desarrollan sus carreras en contextos económicos disímiles. Messi se transformó en el eje de un proyecto pensado para potenciar a la MLS a nivel global, mientras que Lautaro continúa consolidado en la élite competitiva de Europa.

Esa diferencia no solo se refleja en los números, sino también en la estructura de los contratos, los ingresos comerciales asociados y el rol que cada liga le asigna a sus principales figuras.

Cuánto cobra Lautaro Martínez en Inter de Milán

Lautaro Martínez renovó su contrato con el Inter de Milán hasta 2029, un acuerdo que lo consolidó no solo como capitán del equipo, sino también como una de las principales referencias deportivas y simbólicas del club italiano. Su continuidad fue clave dentro de un proyecto que apunta a sostener competitividad en la Serie A y en el plano internacional.

El delantero argentino percibe alrededor de 9 millones de euros netos por temporada, una cifra que lo posiciona entre los futbolistas mejor pagos del fútbol italiano y en la cima de la escala salarial del Inter. El monto refleja el peso específico que tiene dentro del plantel, su rendimiento sostenido y su rol como líder dentro del vestuario.

Ese ingreso equivale a unos 750.000 euros mensuales, sin contemplar premios deportivos ni bonificaciones por objetivos colectivos o individuales. Aun así, y pese a tratarse de uno de los salarios más altos de la Serie A, el contrato de Lautaro se mantiene dentro de los parámetros habituales del fútbol europeo de primer nivel, lejos de los acuerdos extraordinarios que se observan en otros mercados.

