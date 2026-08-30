30 de agosto de 2026 Inicio
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Video: Thiago Almada anotó su primer gol en River en el triunfo contra Banfield

El futbolista del Millonario, una de las principales figuras del equipo, concretó el segundo tanto en el estadio Florencio Sola por el Torneo Clausura 2026.

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Thiago Almada festeja su primer gol en River.

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Almada consiguió su merecido primer gol en el club de penal a los 41 minutos, después de que Leandro Rey Hilfer sancionara penal por una infracción que recibió el jugador de la Selección argentina. El ex Atlético de Madrid desperdició en primera instancia la posibilidad ya que Rodríguez tapó la pelota, pero la ejecución fue repetida por una invasión de área y el mediocampista no perdonó con un fuerte disparo que el arquero no pudo bloquear.

En diálogo con ESPN, el futbolista analizó el encuentro y recordó la eliminación de la Copa Sudamericana: "Creo que arrancamos muy bien, después en el segundo tiempo nos apagamos un poco y ahí llegaron los goles de ellos. Lo importante es que ganamos, que pudimos ganar de a tres. Era un desafío importante para nosotros después de lo que pasó el miércoles pasado. Hoy le dimos una alegría a la gente, a nuestra familia y al grupo que se lo merece mucho".

En tal sentido, expuso su alegría por su primer gol en el conjunto de Núñez. "Estaba esperando el gol. Tuve varias en el primer tiempo, tenía muchas ganas de hacer un gol con esta camiseta", expresó.

La frase del hijo de Ramón Díaz que ilusiona a los hinchas de River

River y Ramón Díaz protagonizaron el sábado un ida y vuelta que ilusiona a los hinchas del club, que vienen de recibir un duro golpe luego de la temprana eliminación por Copa Sudamericana, la cual precipitó la salida de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador.

Luego de que las redes oficiales del Millonario saludaran al riojano por su cumpleaños, Emiliano Díaz, hijo de Ramón y su ayudante de campo, se refirió al presente futbolístico del equipo y dejó una frase que alimenta las esperanzas de un posible regreso al banco del Monumental. "Es el momento de unirse por el bien de River", señaló en una entrevista con TyC Sports.

Ante la consulta sobre qué se siente que el hincha pida por la vuelta de Ramón Díaz, Emiliano explicó que son "sensaciones raras porque te da una felicidad enorme, porque es tu viejo, y a la vez sabemos que está un amigo tuyo sufriendo. Desde que nos fuimos esto no pasaba. La verdad que es agridulce la sensación".

"¿Cuánto tiempo pasó? ¿12 años? Ya es tiempo de unirse por el bien de River. Lo que se dice, estoy al tanto pero, trato de mantenerme un poco al margen. River estaba al margen, todo caminaba muy bien y ahora pasan estas cosas que te vuelven a hacer un cimbronazo", señaló el hijo de Ramón.

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