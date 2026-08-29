La frase del hijo de Ramón Díaz que ilusiona a los hinchas de River: "Es el momento" Emiliano, hijo del riojano y su ayudante de campo, se refirió al presente futbolístico del club tras la salida de Chacho Coudet como DT. Destacó el buen mercado de pases y deslizó: "Claramente es el equipo que amamos". Por Agregar C5N en









Emiliano Díaz habló sobre la chance de que Ramón dirija a River.

River y Ramón Díaz protagonizaron este sábado un ida y vuelta que ilusiona a los hinchas del club, que vienen de recibir un duro golpe luego de la temprana eliminación por Copa Sudamericana, la cual precipitó la salida de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador.

Luego de que las redes oficiales del Millonario saludaran al riojano por su cumpleaños, Emiliano Díaz, hijo de Ramón y su ayudante de campo, se refirió al presente futbolístico del equipo y dejó una frase que alimenta las esperanzas de un posible regreso al banco del Monumental. "Es el momento de unirse por el bien de River", señaló en una entrevista con TyC Sports.

Ante la consulta sobre qué se siente que el hincha pida por la vuelta de Ramón Díaz, Emiliano explicó que son "sensaciones raras porque te da una felicidad enorme, porque es tu viejo, y a la vez sabemos que está un amigo tuyo sufriendo. Desde que nos fuimos esto no pasaba. La verdad que es agridulce la sensación".

"¿Cuánto tiempo pasó? ¿12 años? Ya es tiempo de unirse por el bien de River. Lo que se dice, estoy al tanto pero, trato de mantenerme un poco al margen. River estaba al margen, todo caminaba muy bien y ahora pasan estas cosas que te vuelven a hacer un cimbronazo", señaló el hijo de Ramón.

"ES EL MOMENTO DE UNIRSE POR EL BIEN DE RIVER..."



La palabra de Emiliano Díaz por el presente del Millonario tras la salida de Eduardo Coudet.



@juancortese pic.twitter.com/cKzg3UalZB — TyC Sports (@TyCSports) August 29, 2026 Luego remarcó: "Es el momento de estar unidos por River. Nosotros siempre lo dijimos que el día que necesiten, sobre todo a Ramón, si nos piden una mano para ayudar, claramente es el club que amamos y nacimos".

"También es momento para valorar lo que se está haciendo. Se hizo un gran libro de pases. No es todo tan gris como se dice. Entonces, bueno, unión y que sea lo que tenga que ser", completó. El mensaje especial que River le envió a Ramón Díaz En medio de las especulaciones y la danza de nombres que comenzó a circular en los últimos días, las redes oficiales del conjunto millonario saludaron al riojano por su cumpleaños 67. "Símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia. ¡Feliz cumpleaños!", publicaron este sábado junto a una imagen del DT con banderas rojas y blancas. Símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia. ¡Feliz cumpleaños, @ramondiaz9dt! pic.twitter.com/cQaTbHSdCN — River Plate (@RiverPlate) August 29, 2026