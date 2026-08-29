29 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

La frase del hijo de Ramón Díaz que ilusiona a los hinchas de River: "Es el momento"

Emiliano, hijo del riojano y su ayudante de campo, se refirió al presente futbolístico del club tras la salida de Chacho Coudet como DT. Destacó el buen mercado de pases y deslizó: "Claramente es el equipo que amamos".

Por
Emiliano Díaz habló sobre la chance de que Ramón dirija a River. 

Emiliano Díaz habló sobre la chance de que Ramón dirija a River. 

River y Ramón Díaz protagonizaron este sábado un ida y vuelta que ilusiona a los hinchas del club, que vienen de recibir un duro golpe luego de la temprana eliminación por Copa Sudamericana, la cual precipitó la salida de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador.

River saludó a Ramón Díaz por su cumpleaños. 
Te puede interesar:

Tras la ida de Chacho Coudet, River le envió un mensaje especial a Ramón Díaz

Luego de que las redes oficiales del Millonario saludaran al riojano por su cumpleaños, Emiliano Díaz, hijo de Ramón y su ayudante de campo, se refirió al presente futbolístico del equipo y dejó una frase que alimenta las esperanzas de un posible regreso al banco del Monumental. "Es el momento de unirse por el bien de River", señaló en una entrevista con TyC Sports.

Ante la consulta sobre qué se siente que el hincha pida por la vuelta de Ramón Díaz, Emiliano explicó que son "sensaciones raras porque te da una felicidad enorme, porque es tu viejo, y a la vez sabemos que está un amigo tuyo sufriendo. Desde que nos fuimos esto no pasaba. La verdad que es agridulce la sensación".

"¿Cuánto tiempo pasó? ¿12 años? Ya es tiempo de unirse por el bien de River. Lo que se dice, estoy al tanto pero, trato de mantenerme un poco al margen. River estaba al margen, todo caminaba muy bien y ahora pasan estas cosas que te vuelven a hacer un cimbronazo", señaló el hijo de Ramón.

Luego remarcó: "Es el momento de estar unidos por River. Nosotros siempre lo dijimos que el día que necesiten, sobre todo a Ramón, si nos piden una mano para ayudar, claramente es el club que amamos y nacimos".

"También es momento para valorar lo que se está haciendo. Se hizo un gran libro de pases. No es todo tan gris como se dice. Entonces, bueno, unión y que sea lo que tenga que ser", completó.

El mensaje especial que River le envió a Ramón Díaz

En medio de las especulaciones y la danza de nombres que comenzó a circular en los últimos días, las redes oficiales del conjunto millonario saludaron al riojano por su cumpleaños 67. "Símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia. ¡Feliz cumpleaños!", publicaron este sábado junto a una imagen del DT con banderas rojas y blancas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Horas decisivas para Coudet en River tras la eliminación en la Sudamericana

Chacho Coudet renunció como DT de River

Leo Ponzio, una figura muy querida por los hinchas de River.

River confía en Ponzio: un nombre fuerte en un momento delicado

Coudet renunció como DT de River 
play

Chacho Coudet, tras su salida de River: "Un proceso es insostenible sin resultados"

Chacho dirigió 27 partidos en River,

Radiografía de un final anunciado: los malos números de Coudet como DT de River

Los candidatos a reemplazar a Chacho Coudet en River: los nombres que suenan en Núñez

Los candidatos a reemplazar a Chacho Coudet en River: qué nombres suenan en Núñez

El desgarrador pedidos de disculpas de Beltran tras la eliminación de River: Empezamos el semestre de la peor manera
play

El pedido de disculpas de Beltrán tras la eliminación de River: "La peor manera"

Rating Cero

Conocé cómo está decorada la cocina de La Joaqui.

Mármol y vajilla a la vista: así es el estilo de la cocina de La Joaqui

Dwayne Johnson construyó una exitosa carrera en Hollywood.

Dwayne Johnson quería un papel en particular, pero no lo obtuvo y así llegó a ser un personaje que lo marcó

Griselda Siciliani y Sofía Gala se transformaron para interpretar a Moria Casán en su serie.

Para ser Moria Casán: así fueron las impresionantes transformaciones de Griselda Siciliani y Sofía Gala

Wanda Nara y L-Gante, ¿juntos otra vez?

¿Wanda Nara y L-Gante, juntos? La foto que encendió las alarmas sobre una posible reconciliación

Casi 25 mil personas asistieron al último concierto pago de los Beatles en Candlestick Park, San Francisco, hace 60 años.
play

A 60 años del final: la noche en que los Beatles se bajaron del escenario para siempre

Emanuel, desarrolla su carrera solista para hacerse un lugar entre los artistas argentinos.

Quién es Emanuel, la joven promesa que gira por EEUU y busca hacerse un lugar en la música argentina

últimas noticias

¿Cuál es el último fin de semana largo de agosto 2026?

Confirmado el último fin de semana largo de agosto 2026: qué feriado es

Hace 10 minutos
Con este sencillo truco vas a mejorar tus preparaciones de pasta.

Este es el truco para lograr que la pasta salga más sabrosa: qué hay que evitar

Hace 12 minutos
Este es el truco para mantener verde y reluciente el pasto de tu jardín.

Así es el truco para evitar que el pasto de tu jardín quede amarillo y luzca reluciente

Hace 12 minutos
Conocé cómo está decorada la cocina de La Joaqui.

Mármol y vajilla a la vista: así es el estilo de la cocina de La Joaqui

Hace 13 minutos
Dwayne Johnson construyó una exitosa carrera en Hollywood.

Dwayne Johnson quería un papel en particular, pero no lo obtuvo y así llegó a ser un personaje que lo marcó

Hace 14 minutos