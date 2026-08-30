30 de agosto de 2026 Inicio
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De la calentura por un gol en contra a una salvada épica: el agitado debut del Dibu Martínez en Chelsea

El arquero de la Selección argentina sumó sus primeros minutos oficiales bajo la conducción de Xabi Alonso pocas horas después de firmar su contrato. Tuvo mucho trabajo para defender el arco de los Blues y regaló atajadas destacadas.

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Dibu Martínez usa la camiseta 26 en su temporada debut en Chelsea.

Dibu Martínez usa la camiseta 26 en su temporada debut en Chelsea.

Adrian Dennis

Emiliano "Dibu" Martínez tuvo su esperado debut este domingo en el arco de Chelsea. Tan solo unas horas después de que se formalizara su traspaso tras seis años históricos en Aston Villa, el marplatense lució el 26 en la espalda y fue titular en la vibrante victoria por 4-3 frente a Brighton, por la segunda fecha de la Premier League, un partido en el que tuvo mucho trabajo y logró destacarse.

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El técnico español Xabi Alonso le confió la titularidad de inmediato en Stamford Bridge, desplazando de la lista a Robert Sánchez. Pese a recibir tres goles, ninguno bajo su responsabilidad directa, el campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022 dejó una gran impresión, con reflejos felinos, seguridad bajo los tres palos y una salida impecable con los pies que levantó a la hinchada local.

Debut de Dibu Martínez en Chelsea: tres goles en contra pero atajadas clave para sostener la ventaja

El inicio del partido fue un monólogo de Chelsea, que en apenas media hora sacó una diferencia abrumadora con los tantos de Roméo Lavia (3'), Pedro Neto (13') y João Pedro (31'). Durante ese tramo, el marplatense intervino con seguridad cortando un centro de puños e interceptando remates lejanos.

Sin embargo, a los 34 minutos, el delantero Malick Yalcouyé aprovechó un desajuste defensivo de los Blues y achicó distancias en una jugada donde Dibu salió rápidamente a achicar abajo, pero el rebote favoreció al atacante del Brighton.

En el complemento, la visita adelantó sus líneas y le generó varias situaciones de peligro a la valla de Martínez. Fue allí donde el marplatense respondió con jerarquía. A los 17 minutos de la segunda etapa, metió un manotazo salvador ante un bombazo del paraguayo Diego Gómez. Para su infortunio, en el córner derivado de esa misma jugada, un centro rasante rozó en João Pedro y descolocó al arquero, lo que significó el 3-2.

Cuando el empate acechaba, Cole Palmer estampó el 4-2 con un zurdazo lejano. Sobre la hora, Pascal Groß convirtió de cabeza el 4-3 definitivo a los 96. Con esta presentación, Dibu se transformó en el primer futbolista mayor de 30 años en debutar en el club londinense desde el paso de Thiago Silva en 2024.

La presencia de otros argentinos en la jornada

El partido también contó con la participación de Valentín Barco, quien ingresó desde el banco de suplentes a los 35 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Moisés Caicedo.

Por su parte, Enzo Fernández no integró la nómina de convocados, mientras se terminan de definir las negociaciones sobre su inminente traspaso al Manchester City.

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