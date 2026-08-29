29 de agosto de 2026 Inicio
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Tras la ida de Chacho Coudet, River le envió un mensaje especial a Ramón Díaz

El club realizó en sus redes sociales una particular publicación en referencia al entrenador, que actualmente está sin trabajo y supo ser gran protagonista en la historia futbolística del Millonario.

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River saludó a Ramón Díaz por su cumpleaños. 

River saludó a Ramón Díaz por su cumpleaños. 

Confirmado el alejamiento de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador de River, el club le envió este sábado un curioso mensaje a Ramón Díaz, quien actualmente está sin trabajo y es uno de los DT más pedidos con los hinchas para ocupar el puesto, que interinamente lo tiene a cargo a Leonardo Ponzio.

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En medio de las especulaciones y una danza de nombres que comenzó a circular en los últimos días, las redes oficiales del conjunto millonario saludaron al riojano por su cumpleaños 67. "Símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia. ¡Feliz cumpleaños", publicaron junto a una imagen del DT con banderas rojas y blancas.

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