Tras la ida de Chacho Coudet, River le envió un mensaje especial a Ramón Díaz

Confirmado el alejamiento de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador de River, el club le envió este sábado un curioso mensaje a Ramón Díaz, quien actualmente está sin trabajo y es uno de los DT más pedidos con los hinchas para ocupar el puesto, que interinamente lo tiene a cargo a Leonardo Ponzio.
En medio de las especulaciones y una danza de nombres que comenzó a circular en los últimos días, las redes oficiales del conjunto millonario saludaron al riojano por su cumpleaños 67. "Símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia. ¡Feliz cumpleaños", publicaron junto a una imagen del DT con banderas rojas y blancas.