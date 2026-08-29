Tras la ida de Chacho Coudet, River le envió un mensaje especial a Ramón Díaz El club realizó en sus redes sociales una particular publicación en referencia al entrenador, que actualmente está sin trabajo y supo ser gran protagonista en la historia futbolística del Millonario. Por Agregar C5N en









River saludó a Ramón Díaz por su cumpleaños.

Confirmado el alejamiento de Eduardo "Chacho" Coudet como entrenador de River, el club le envió este sábado un curioso mensaje a Ramón Díaz, quien actualmente está sin trabajo y es uno de los DT más pedidos con los hinchas para ocupar el puesto, que interinamente lo tiene a cargo a Leonardo Ponzio.

En medio de las especulaciones y una danza de nombres que comenzó a circular en los últimos días, las redes oficiales del conjunto millonario saludaron al riojano por su cumpleaños 67. "Símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia. ¡Feliz cumpleaños", publicaron junto a una imagen del DT con banderas rojas y blancas.

Símbolo y protagonista de páginas gloriosas de nuestra historia. ¡Feliz cumpleaños, @ramondiaz9dt! pic.twitter.com/cQaTbHSdCN — River Plate (@RiverPlate) August 29, 2026 Noticia en desarrollo.-