Cinthia Fernández habló tras el grave accidente de una de sus hijas: "Tengo un stent" La mediática contó con detalles un duro momento que atravesó la menor al caerse de un caballo y cómo fue a socorrerla. Agregar C5N en









La mediática desdramatizó el episodio en redes tras el impacto emocional que sufrió. Redes sociales

Cinthia Fernández atravesó un duro momento con una de sus hijas tras un accidente, y si bien la niña no resultó herida la mediática bromeó con la situación: "Tengo un stent".

La bailarina se hizo viral con el video donde se la ve corriendo después de una impactante caída del caballo, de una de sus gemelas, Charis y Bella, que tuvo con el exfubolista Matías Defederico.

La vedette subió el contendio a sus redes y detalló con lujo de detalles el drama que vivió en pocos segundos: "Mi respiración infartada", y de fonde se escucha una respiración casi ahogada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) "Hay video de mi reacción. Justo Robert me grababa de casualidad y no entendía por qué me fui", explicó sobre su novio, Roberto Castillo, que estaba justo con ella viendo la clase de equitación de las chicas.

La panelista no especificó el nombre de la damnificada, pero por las imágenes quedó claro que no era Francesca, la menor, sino una de las mellizas, aunque aclaró que están bien. "Estamos todos bien, nomás tengo un stent", aseguró a sus seguidores.