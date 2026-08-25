IR A
IR A

Cinthia Fernández habló tras el grave accidente de una de sus hijas: "Tengo un stent"

La mediática contó con detalles un duro momento que atravesó la menor al caerse de un caballo y cómo fue a socorrerla.

La mediática desdramatizó el episodio en redes tras el impacto emocional que sufrió.

La mediática desdramatizó el episodio en redes tras el impacto emocional que sufrió.

Redes sociales

Cinthia Fernández atravesó un duro momento con una de sus hijas tras un accidente, y si bien la niña no resultó herida la mediática bromeó con la situación: "Tengo un stent".

Dolly Parton era una referente en la músca Country. 
Te puede interesar:

Falleció Dolly Parton, ícono de la música Country, a los 80 años

La bailarina se hizo viral con el video donde se la ve corriendo después de una impactante caída del caballo, de una de sus gemelas, Charis y Bella, que tuvo con el exfubolista Matías Defederico.

La vedette subió el contendio a sus redes y detalló con lujo de detalles el drama que vivió en pocos segundos: "Mi respiración infartada", y de fonde se escucha una respiración casi ahogada.

La panelista no especificó el nombre de la damnificada, pero por las imágenes quedó claro que no era Francesca, la menor, sino una de las mellizas, aunque aclaró que están bien. "Estamos todos bien, nomás tengo un stent", aseguró a sus seguidores.

Cinthia Fernández recuperó sus redes

Tras varios meses de espera y cinco cierres de su cuenta, Cinthia Fernánde z confirmó que recuperó su cuenta de Instagram. Finalmente la Justicia aceptó la apelación de la influencer, a traves del abogado y su pareja, Roberto Castillo: “Una vez más tengo al campeón que jamás vi perder”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El presente del jugador de fùtbol afectaría al entorno familiar de la actriz.

El problema inesperado que enfrenta Mauro Icardi y que podría generarle una crisis con la China Suárez

La saga de terror vuelve a los cines con La noche del demonio: Están entre nosotros, su sexta entrega.

Se estrena "La noche del demonio: Están entre nosotros": ¿una secuela que vale la pena?

Las pericias concluyeron que el accidente se debió a una maniobra del propio artista en el escenario.

Muerte de Sergio Denis: rechazaron el pedido de indemnización de la familia del cantante

A 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, Barbie recrea su inolvidable vestido rosa de 1953.
play

Barbie celebra los 100 años de Marilyn Monroe con una muñeca inspirada en un momento icónico

Su familia confirmó que estuvo rodeado de sus hijos en sus últimos momentos.

Luto: murió un famoso mago que dejó su marca en una generación

Wisin destacó que el crecimiento del género trasciende los escenarios.
play

Wisin creó la Universidad del Perreo para "proteger el legado" del reguetón

últimas noticias

El riesgo país es un indicador medido por el J.P. Morgan.

El mercado castigó a los activos argentinos: subió el riesgo país y cayeron los ADRs

Hace 9 minutos
Golpe histórico a TikTok: Brasil le aplicó una multa de casi u$s30 millones por vulnerar la privacidad infantil

Golpe histórico a TikTok: Brasil le aplicó una multa de casi u$s30 millones por vulnerar la privacidad infantil

Hace 14 minutos
play
¡Todo mal! Camila Mayan podría perder el juicio contra su ex.

Revelaron que Camila Mayan podría perder el juicio contra Alexis Mac Allister: el motivo

Hace 15 minutos
José Eduardo Figueroa apareció muerto en la cárcel.

Misterio en Salta: encontraron muerto a un abogado condenado por el femicidio de su pareja

Hace 18 minutos
António Guterres, secretario general de la ONU.

La ONU y la Cruz Roja advierten que "estamos peligrosamente cerca" de tener robots asesinos

Hace 24 minutos