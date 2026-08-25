Video: un hombre circuló en plena Autopista Panamericana con el capot levantado y sospechan un choque previo El hecho, que se viralizó en las redes sociales, sorprendió a los otros automovilistas debido a la poca visibilidad que tenía el conductor. El vehículo se encontraba visiblemente dañado. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en la Autopista Panamericana.

El conductor de un vehículo circuló con el capot levantado sobre la Autopista Panamericana, por lo que las autoridades buscan identificarlo a través de los videos viralizados en las redes sociales y sospechan que chocó previamente ya que el automóvil se encontraba dañado.

Según consignó el medio Pilar a Diario, el hecho ocurrió a la altura del peaje en la Autopista Panamericana, sentido a Pilar, donde el conductor de un auto Alfa Romeo rojo se trasladó con el capot levantado. El suceso sorprendió al resto de los automovilistas, quienes se sorprendieron ante la nula visibilidad que tenía el hombre.

Insólito: Circuló con un auto destrozado y el capot levantado en Panamericana

El conductor, a bordo de un Alfa Romeo, apenas podía ver el camino. Fue filmado por otros automovilistas.

Ocurrió a la altura del peaje, sentido a Pilar. pic.twitter.com/M5QLvBj9L3 — Pilar a Diario (@pilaradiario) August 25, 2026 En tanto, pese a que las autoridades no brindaron información oficial, la principal sospecha de los investigadores apunta a que el vehículo habría quedado en esas condiciones debido a un choque previo.

En este marco, los integrantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya fueron notificadas e investigan el video para lograr identificar al implicado, quien puso en riesgo su vida y la de terceros.

Impactante choque: tres personas murieron en una autopista tras bajar de sus autos luego de un accidente Un accidente ocurrido en la Autopista Nacional 1, en la zona de Tam Nghĩa, Vietnam, terminó con tres personas muertas después de que un tercer vehículo embistiera a dos autos que habían quedado detenidos sobre la ruta.

Los dos vehículos habían protagonizado previamente una colisión y sus ocupantes bajaron para revisar los daños y discutir las circunstancias del choque. Sin embargo, permanecieron sobre un carril de circulación rápida, quedando expuestos al tránsito. Las tres personas estaban fuera de los vehículos cuando un Volvo blanco que circulaba por la autopista impactó contra los autos detenidos. La fuerza de la colisión hizo que los vehículos fueran desplazados y que los tres ocupantes fueran atropellados. Todos murieron como consecuencia del impacto. Una cámara de seguridad instalada en la autopista registró la secuencia y quedó incorporada a la investigación para establecer con mayor precisión cómo ocurrió el accidente.