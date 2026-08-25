25 de agosto de 2026 Inicio
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Video: un hombre circuló en plena Autopista Panamericana con el capot levantado y sospechan un choque previo

El hecho, que se viralizó en las redes sociales, sorprendió a los otros automovilistas debido a la poca visibilidad que tenía el conductor. El vehículo se encontraba visiblemente dañado.

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El hecho ocurrió en la Autopista Panamericana.

El hecho ocurrió en la Autopista Panamericana.

El conductor de un vehículo circuló con el capot levantado sobre la Autopista Panamericana, por lo que las autoridades buscan identificarlo a través de los videos viralizados en las redes sociales y sospechan que chocó previamente ya que el automóvil se encontraba dañado.

La mediática desdramatizó el episodio en redes tras el impacto emocional que sufrió.
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Según consignó el medio Pilar a Diario, el hecho ocurrió a la altura del peaje en la Autopista Panamericana, sentido a Pilar, donde el conductor de un auto Alfa Romeo rojo se trasladó con el capot levantado. El suceso sorprendió al resto de los automovilistas, quienes se sorprendieron ante la nula visibilidad que tenía el hombre.

En tanto, pese a que las autoridades no brindaron información oficial, la principal sospecha de los investigadores apunta a que el vehículo habría quedado en esas condiciones debido a un choque previo.

En este marco, los integrantes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya fueron notificadas e investigan el video para lograr identificar al implicado, quien puso en riesgo su vida y la de terceros.

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Un accidente ocurrido en la Autopista Nacional 1, en la zona de Tam Nghĩa, Vietnam, terminó con tres personas muertas después de que un tercer vehículo embistiera a dos autos que habían quedado detenidos sobre la ruta.

Los dos vehículos habían protagonizado previamente una colisión y sus ocupantes bajaron para revisar los daños y discutir las circunstancias del choque. Sin embargo, permanecieron sobre un carril de circulación rápida, quedando expuestos al tránsito. Las tres personas estaban fuera de los vehículos cuando un Volvo blanco que circulaba por la autopista impactó contra los autos detenidos.

La fuerza de la colisión hizo que los vehículos fueran desplazados y que los tres ocupantes fueran atropellados. Todos murieron como consecuencia del impacto. Una cámara de seguridad instalada en la autopista registró la secuencia y quedó incorporada a la investigación para establecer con mayor precisión cómo ocurrió el accidente.

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