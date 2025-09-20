El ex Boca que no se pudo acomodar, brilló en otro club y ahora está en Europa El mediocampista no era tenido en cuenta en el club de la Ribera, pero demostró todo su potencial cuando lo cedieron a préstamo. Acaba de ser presentado como refuerzo en un equipo europeo. Por







El jugador no logró continuidad en Boca. Getty Images

Boca cerró el mercado de pases de mitad de año con balance positivo y se desprendió de algunos jugadores que no eran tenidos en cuenta por el entrenador Miguel Ángel Russo. Uno de ellos es un juvenil que no se pudo acomodar en el Xeneize, pero brilló en otro club y ahora está en Europa.

Se trata de Vicente Taborda, quien se formó en las inferiores del club y debutó en Primera en julio de 2021, pero no terminó de hacer pie. Fue cedido a préstamo a Platense en dos ocasiones (con una vuelta en el medio que tampoco prosperó) y estaba en el Calamar desde septiembre de 2024.

Allí, el mediocampista logró la continuidad y el brillo que no había tenido en Boca. Fue una pieza clave para ganar el Torneo Apertura 2025, el primer título en la historia del club, y llamó la atención del Panathinaikos de Grecia, que recientemente compró el 80% de su pase por u$s5 millones.

La negociación entre los clubes argentinos fue ardua, pero finalmente se resolvió que Boca conserve un 20% de la ficha para una futura transferencia y que Platense reciba el 10% de la venta por derechos de "vidriera". Taborda fue presentado oficialmente en el club griego a comienzos de septiembre.

Los números de Vicente Taborda en Boca Vicente Taborda no pudo sumar muchos minutos en la Primera de Boca: jugó apenas 17 partidos entre torneo local y Copa Libertadores y no convirtió ningún gol. Desde la llegada de Miguel Ángel Russo, no fue tenido en cuenta y por eso se encontraba a préstamo en Platense. "Sería lindo volver en un futuro. Boca es mi casa y soy hincha del club", afirmó ante los periodistas en la previa de su vuelo a Grecia para la que será su primera experiencia europea. "Espero que a Boca le vaya muy bien durante el tiempo que yo no esté. Obviamente que, si se da la oportunidad de volver, sería lindo", agregó.