Marta Fort, ¿de novia con un ex - Gran Hermano?

La hija del multimillonario Ricardo Fort está siendo vinculada con un exparticipante del reality ya que este dejó un enigmático comentario que despertó los rumores de romance.

Marta Fort está siendo vinculada con Alan Simón

Marta Fort está siendo vinculada con Alan Simón, el exGran Hermano

Si hay algo que diferencia y mucho a Ricardo Fort de sus hijos es lo mediático de sus vidas privadas. Es que, el multimillonario sabía hacer un gran reality de su día a día, pero ni Marta y Felipe suelen tener gran exposición al respecto. Sin embargo, en los últimos días, la heredera quedó envuelta de un posible romance con un ex – Gran Hermano.

Según trascendió, la influencer fue vista compartiendo una cena con Alan Simone, participante de la edición 2023 del reality de Telefe, pero el propio exhermanito también dio a entender que tuvo un encuentro con ella.

En Infama (América TV), el panelista Nahuel Saá dio a conocer la noticia mostrando un video de Alan hablando sobre el encuentro. “Hay un ex Gran Hermano que estuvo en un vivo de Instagram con Cata Gorostidi y dijo que tuvo una cita con una chocolatera y millonaria”, explicó.

“Fui a comer a Costanera con una amiga”, le confesó el exparticipante que supo lanzarse como músico y entre risas picaronas agregó: “Con mi futura señora”. Cata siguió el juego con referencias claras, aunque sin dar nombres: “Ay, no, amigo, te vas para arriba. Tirando dólares vas a estar. Bañándote con los dólares vas a estar y comiendo chocolates”.

Ante dicha referencia, Simón lanzó un “nooo”, y al mismo tiempo se le vio la cara de nervioso y para bajar el ánimo le pidió “Cata…”, incluso cuando comenzó con los comentarios, el músico pidió cambiar de tema. Tanto el ex - Gran Hermano como Marta Fort se siguen mutuamente en redes sociales, pero por el momento no se vieron “me gusta” entre ellos.

El escalofriante relato paranormal del hijo de Ricardo Fort: "Vino y nos hablaba..."

El influencer Felipe Fort reveló que su padre Ricardo lo visitó la misma noche de su muerte y habló con él, algo que no tardó en hacerse viral en redes sociales ya que se trató de un escalofriante relato paranormal.

Durante su visita al programa Rumis, el joven reveló un encuentro paranormal con su padre durante el mismo día en el que falleció. "Lo siento cerca... Siento su presencia. Soñamos que nos visitaba Ricky. Fue la misma noche. Nos levantamos, nos miramos y dijimos: 'Che, ¿soñaste lo mismo?'", comenzó por revelar.

Luego, directamente sorprendió a toda la mesa al detallar: "Vino Ricky, se puso enfrente de las dos camas y nos hablaba. Son causalidades, no casualidades. Soy de sentirlo". Con estas palabras, el joven de 20 años aseguró que tanto su hermana Marta como él pudieron despedirse luego de su trágico fallecimiento.

