Detuvieron a un hombre borracho y desnudo en una ruta de Chile: "Se tiraba sobre el asfalto o encima de los autos" El individuo se paseaba por el medio de la calzada, intentaba detener el tránsito e incluso se trepaba al capó de los autos. A una familia argentina le rompió el parabrisas. Por + Seguir en







Ocurrió en la ruta CH-255, que conecta con Punta Arenas, cerca de San Gregorio.

Un hombre en estado de ebriedad y completamente desnudo fue detenido en el sur de Chile por Carabineros tras generar desorden y hostigar vehículos en la ruta CH-255, que conecta con Punta Arenas, cerca de San Gregorio.

El individuo se paseaba por el medio de la calzada e intentaba detener el tránsito, llegando incluso a treparse sobre el capó de algunos vehículos que circulaban por la zona austral de Chile.

El incidente escaló cuando el hombre atacó un automóvil particular de una familia argentina, causando la rotura total del parabrisas, según confirmaron fuentes policiales.

Conductores afectados señalaron que el hombre "se tiraba sobre el asfalto o encima de los autos", obligándolos a frenar abruptamente, lo que representaba un alto riesgo de accidente para autos y camiones.

Agentes de Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond intervinieron en el lugar para detener al exhibicionista ebrio, quien mostró un alto grado de agresividad durante el procedimiento.

Tras ser denunciado formalmente por la familia argentina, el sujeto fue trasladado a una seccional en Punta Arenas e imputado por los delitos de "desorden público y daños a la propiedad", confirmaron autoridades chilenas.