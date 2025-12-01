1 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Detuvieron a un hombre borracho y desnudo en una ruta de Chile: "Se tiraba sobre el asfalto o encima de los autos"

El individuo se paseaba por el medio de la calzada, intentaba detener el tránsito e incluso se trepaba al capó de los autos. A una familia argentina le rompió el parabrisas.

Por
Ocurrió en la ruta CH-255

Ocurrió en la ruta CH-255, que conecta con Punta Arenas, cerca de San Gregorio.

Un hombre en estado de ebriedad y completamente desnudo fue detenido en el sur de Chile por Carabineros tras generar desorden y hostigar vehículos en la ruta CH-255, que conecta con Punta Arenas, cerca de San Gregorio.

Victoria y Anatole.
Te puede interesar:

Archivos del Plan Cóndor: el misterio de los niños abandonados en una plaza en Chile

El individuo se paseaba por el medio de la calzada e intentaba detener el tránsito, llegando incluso a treparse sobre el capó de algunos vehículos que circulaban por la zona austral de Chile.

El incidente escaló cuando el hombre atacó un automóvil particular de una familia argentina, causando la rotura total del parabrisas, según confirmaron fuentes policiales.

Conductores afectados señalaron que el hombre "se tiraba sobre el asfalto o encima de los autos", obligándolos a frenar abruptamente, lo que representaba un alto riesgo de accidente para autos y camiones.

Agentes de Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond intervinieron en el lugar para detener al exhibicionista ebrio, quien mostró un alto grado de agresividad durante el procedimiento.

Tras ser denunciado formalmente por la familia argentina, el sujeto fue trasladado a una seccional en Punta Arenas e imputado por los delitos de "desorden público y daños a la propiedad", confirmaron autoridades chilenas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La búsqueda del joven de 17 años finalizó formalmente el 24 de noviembre.

Chile: encontraron un cuerpo en el mar y harán peritajes para saber si se trata del argentino desaparecido

Familiares despiden al adolescente argentino perdido en el mar de Chile

La emotiva despedida al joven argentino que fue arrastrado por el mar en Chile tras dar por finalizada la búsqueda

El joven tenía 20 años y la adolescente detenida, 16.

"Me diste en el corazón": la declaración de la joven que mató a su novio en Lanús

boom de pagos con pix: como gastar pesos argentinos y criptomonedas en brasil

Boom de pagos con Pix: cómo gastar pesos argentinos y criptomonedas en Brasil

La medida de San Luis apunta contra el bullying.

San Luis quitará beneficios económicos a alumnos que realicen bullying

Las bandas medianas o pequeñas esperan hasta la última semana del show para ver si se venden las entradas.

La crisis pega de lleno en los recitales: advierten que cayó fuerte la venta de entradas en el segundo semestre del año

Rating Cero

play

BM lanzó su primer disco: "Se lo mostré a mi vieja y lo primero que hizo fue llorar"

Marta Fort está siendo vinculada con Alan Simón, el exGran Hermano

Marta Fort, ¿de novia con un ex - Gran Hermano?

La pareja suele mantener su vida privada con bajo perfil, pero distintas señales recientes generaron especulación en redes.

Este famoso corredor de Fórmula 1 estaría esperando un hijo con su pareja: quién es

Estrenos de Netflix que destacan entre nuevas series y películas del mes.

Series y películas que llegan a Netflix en diciembre 2025: son muy esperadas

Tom Hanks se destaca en una nueva película de Netflix. 
play

Está en Netflix y sorprende con su trama: un hombre mayor que planea su muerte

Un producto con precios de lujo.

Este es el perfume favorito de Peso Pluma: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

trump dio un ultimátum a Maduro para que abandone Venezuela: tiene tiempo hasta el viernes

trump dio un ultimátum a Maduro para que abandone Venezuela: tiene tiempo hasta el viernes

Hace 11 minutos
Alejandra Monteoliva se prepara para asumir como ministra de Seguridad.

Alejandra Monteoliva asumirá este martes como ministra de Seguridad por Patricia Bullrich

Hace 20 minutos
Diosdado Cabello y Nicolás Maduro.

Argentina acusó a Venezuela ante la Corte Internacional y pidió la captura de Nicolás Maduro

Hace 52 minutos
La variación nominal de los ingresos fue del 19,7%, muy por debajo de la inflación del período, que se ubicó cerca del 31%.

La recaudación tributaria tuvo una caída interanual de casi el 9% en noviembre

Hace 1 hora
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 2 de diciembre

Hace 1 hora