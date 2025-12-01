Horóscopo de hoy, martes 2 de diciembre.

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este martes 2 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

Es uno mismo el que puede resolver o tratar de solucionar las cosas y manejándose desde la desesperación no acertaremos nada. Arianos día algo gris, con sensación de incertidumbre y de necesidad de ser ayudados. Pidan ese socorro, serán oídos.

Importante martes para producir aceleración de asuntos que tiene que ver con papeles. Insistan y busquen que van a tener noticias. Amor comprometido, sienten que las relaciones amorosas tienen un cauce perfecto. Aprovechen la buena energía.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Probables cambios en el área de las actividades. Sentirán que no se sienten cómodos pero primero prueben con buena predisposición. En los días que vivimos hay una dosis necesaria de poner mayor paciencia y comprensión en la convivencia.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Habrían chances de recibir algún dinero que los ayudaría lo suficiente. Estén atentos y sepan manejar las negociaciones. Propuestas antiguas que podrían reavivarse, las actividades con notable movimiento y posibilidad de avances.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Tendrán la primicia inicial en negociación financiera. Ventaja que deber analizar y realizar la mejor opción. El tiempo hoy correrá a favor de ustedes en cuanto a trámites o firmas. Procuren poder descansar las mentes dejando atrás las complicaciones.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Quizás a un paso de lograr terminar con algunos asuntos que los preocupan. Tengan en cuenta los detalles a la hora de tomar las decisiones en el plano financiero. Amor pensando a futuro, apliquen hoy las nuevas maneras de poder mejorar.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Sienten que todo es una emergencia, trabajen eso librianos. Poner la misma intensidad a cada situación de la vida lastima no sólo la mente sino el cuerpo. Somos una unidad y hay que cuidarla en todo sentido. Atraviesan situación afectiva, calmen la ansiedad.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Si tienen propuestas sobre emprendimientos o proyectos analicen bien y aclaren todos los puntos. Abran sus corazones y conecten con sus familias desde allí. Los reproches no son necesarios siempre es mejor pasarla bien y querernos tal cual somos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No recurran a excusas para no afrontar esas conversaciones necesarias en el área de las actividades. Los miedos sólo paralizan nos dejan sin elementos para mostrar o demostrar cuánto podemos ante los problemas. Día para mostrar la luz interna.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No es necesario mantener relaciones estrechas con personas que no son del agrado. El punto es siempre manejarse con respeto y buscar la mejor energía a la hora de vincularse. Hoy aténganse a tratar de mantener el equilibrio de las emociones.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuarianos día con tensión dadas las circunstancias que se viven en estos momentos. Hagan lo mejor que puedan y traten de poder dejar de lado tanta tensión. Usen su creatividad y no racionalicen tanto. Las parejas caminando hacia mejores rutas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Es importante que cada uno haga desde su parte lo que le toca sin esperar que otros nos liberen de los compromisos. Siempre y de a poco, se puede. Conéctense con sus dotes y aporten lo que saben. Día movilizado con altibajos. Respiren.