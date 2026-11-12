Quiénes son los jugadores que deben volver a River en diciembre El Millonario tiene a varios de sus jugadores a préstamo en clubes que pueden ejecutar su opción de compra, pero de no ser así deberán presentarse a fin de año en Núñez. Por Agregar C5N en









Varios jugadores regresarán al Millonario, con futuro incierto. X (@RiverPlate)

Aunque Leonardo Ponzio está al frente del plantel de la banda roja, su futuro no está asegurado y dependerá mucho de cómo termine el Millonario en los playoff.

Esto demora la decisión sobre algunos jugadores que todavía tienen vínculo con la institución pero salieron hacia otros destinos buscando los minutos que no podían conseguir en River.

La situación es muy diferente para cada uno, ya que algunos son juveniles que no se pudieron afianzar en sus nuevos clubes mientras que otros son jugadores experimentados que no eran del agrado de Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet, quienes decidieron sus salidas.

Los nombres que podrían regresar Héctor David Martínez: el marcador central zurdo se encuentra en Defensa y Justicia, donde está a préstamo sin cargo pero con una opción de compra de u$s900 mil por el 50% de su pase. Si bien es titular en el equipo de Vaccari, no es seguro que el club de Florencio Varela decida hacer la erogación que se pide. En caso de tener que regresar a Núñez le buscarán nuevo destino como ya ocurrió en su pasos por Inter Miami, Olimpia y Defensa y Justicia.

Tomás Nasif: una inoportuna rotura de ligamentos cortó un inicio prometedor en Platense donde disputó 16 partidos y marcó tres goles. Ya recuperado todo indica que el delantero vuelva a salir buscando continuidad y su mejor forma.

Joaquín Flores: el delantero -habitual titular en la Reserva en 2025- está en Central Córdoba desde enero pero no pudo hacer pie en el equipo santiagueño, donde solo jugó dos encuentros. Juan Sayago: es el caso más extraño ya que, luego de firmar su primer contrato profesional, el juvenil de la categoría 2007 fue cedido a con una opción de compra de un millón de dólares por la mitad de su pase. Tiago Serrago: otro que no pudo afianzarse en Tigre a pesar de haber comenzado de buena manera. Si bien disputó 27 partidos, solo anotó un gol. Tras su paso por Aldosivi y Defensa y Justicia volvería a salir si regresa.