El delantero se incorporó a los entrenamientos luego de las vacaciones que obtuvo tras jugar la final del Mundial 2026. Pasó las pruebas médicas para empezar el segundo semestre del Colchonero, aunque aún no se encontró con Diego Simeone.

Luego de los días de descanso, Julián Álvarez volvió a los entrenamientos de Atlético de Madrid para comenzar con lo que será el segundo semestre del año. Esto da indicio que finalmente le pusieron fin a la novela de un posible pase al Barcelona.

El futbolista, junto a los campeones del mundo Marcos Llorente, Álex Baena y su compañero de Selección, Juan Musso, retomaron este lunes a los entrenamientos sometiéndose a las pruebas médicas en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria.

Según detalló el club, durante estos días los deportistas “tendrán un plan específico de ejercicios bajo la supervisión de los preparadores físicos del club, que irán adecuando las cargas de trabajo de todos ellos en diferentes sesiones de entrenamiento”.

Si bien el ex – River regresó al Colchonero, el reencuentro con Diego Simeone será recién el miércoles cuando la delegación completa retomen tras los días de descanso por la pretemporada realizada en Seúl.

De esta manera, dicho día será más que importante ya que se volverán a ver las caras el entrenador y el futbolista luego de sus polémicas palabras durante el Mundial 2026 donde el cordobés dejó clara su postura de irse al conjunto culé, pero desde Madrid rechazaron cualquier tipo de traspaso.

Marcos Llorente, Álex Baena, Julián Alvarez y Juan Musso regresan a los entrenamientos. En los próximos días realizarán un plan específico de trabajo antes de unirse con el grupo. https://t.co/hV7gbWQom8 pic.twitter.com/P932FFBoJC

Según adelantó el diario AS, se espera que desde la dirigencia tenga un discurso ya hecho, pero bajándole el tono a la tensión que se generó. “Discúlpate y ponte a trabajar”, lo aconsejarán para que den rápidamente vuelta la página, dejar atrás todo lo sucedido y que la historia sea similar a lo que sucedió con Antoine Griezman.

En aquella oportunidad, el francés, ahora leyenda del club, tomó la decisión de marcharse al Barcelona. Sin embargo, luego volvió a Madrid, admitió su error, pidió perdón, se despachó con goles y buen rendimiento haciendo revertir su mala imagen que dejó: convirtió los silbidos en aplausos. Finalmente, con los años Griezmann terminó salió por la puerta grande del Atlético.

Thiago Almada se fue de Atlético de Madrid llegó a Argentina para sumarse a River

Thiago Almada llegó a Argentina para ultimar los detalles formales y convertirse oficialmente en el noveno refuerzo del River de Eduardo “Chacho” Coudet. El futbolista ya tiene su contrato firmado y la revisión médica la hizo en España, por lo que está a completa disposición del entrenador.

El campeón del mundo arribó al país cerca de las 4:30 de este lunes proveniente de Madrid y se espera que por la tarde se presente con sus compañeros y tenga su primer entrenamiento con el club, de cara a los próximos compromisos que tendrá el Millonario.

Captura de pantalla

El pase del futbolista finalmente se logró tras un acuerdo con Atlético de Madrid en el que el Millonario invirtió 20 millones de euros, convirtiéndose así en el noveno refuerzo en este mercado de pases. El contrato lo firmó en España con la intención de acelerar los trámites y lograr que quedara inscripto en la Copa Sudamericana.

El vínculo con el conjunto de Núñez será por los próximos tres años y medio, con una cláusula de recompra para El Colchonero de 40 millones de euros dentro de los siguientes 18 meses.