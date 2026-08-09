9 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

El emotivo mensaje de los jugadores de Newell's tras la muerte de Jorge Messi: "Mucha fuerza"

Los futbolistas de la Lepra posaron con una bandera en apoyo al astro y su familia, en la previa del partido con Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026.

Por
Los futbolistas de Newells respaldaron a Lionel Messi.

Los futbolistas de Newell's respaldaron a Lionel Messi.

Captura de ESPN Premium

Los futbolistas de Newell's mostraron una bandera en respaldo del astro Lionel Messi y su familia después de la muerte de su padre, Jorge Messi, que ocurrió el sábado en Rosario después de luchar contra una enfermedad. El gesto fue especial ya que la Lepra era el club de sus amores.

El Prado se encuentra a pocos minutos del centro de Rosario.
Te puede interesar:

El Prado: cómo es por dentro el cementerio de Rosario donde despidieron a Jorge Messi

El plantel del conjunto rosarino exhibió una bandera antes del partido con Defensa y Justicia en Florencio Varela por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, donde finalmente el Halcón se impuso 2-1. "Mucha fuerza familia Messi. El pueblo Leproso los acompaña", expresaba el texto acompañado por una foto de Jorge Messi.

En tanto, previamente Newell's emitió un comunicado por el fallecimiento del padre de Messi, quien se encontraba internado en el Sanatorio Centro de Rosario. "Despedimos con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi", señaló el club.

Y agregaron: "Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial".

Por último, escribieron: "Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso".

El Prado: cómo es por dentro el cementerio de Rosario donde despidieron a Jorge Messi

El cementerio se encuentra en el kilómetro 847,5 de la ruta 33, a pocos minutos del centro de Rosario, lo que facilitó el traslado de la familia y los allegados tras el aterrizaje de Lionel Messi en la ciudad. El predio tiene 15 hectáreas parquizadas, con jardines, arboledas, espejos de agua y construcciones de estilo clásico europeo. Según destaca en su sitio web, su propuesta se diferencia de la de los cementerios tradicionales: apunta a integrar la naturaleza como elemento central del espacio, con un diseño sobrio y minimalista pensado para generar un entorno de calma y recogimiento.

Entre sus instalaciones, El Prado cuenta con un complejo velatorio premium, una capilla ecuménica, sala de servicios, cafetería, florería y morgue, además de estacionamiento interno y vigilancia propia las 24 horas. También dispone de vehículos ecológicos y maquinaria de parquización para el mantenimiento del predio. En cuanto a los servicios funerarios, ofrece parcelas para inhumación a perpetuidad o en arrendamiento, espacios para cremación y la posibilidad de organizar ceremonias personalizadas y misas conmemorativas.

La elección del lugar no fue azarosa: en El Prado ya descansan otros familiares de Lionel Messi, entre ellos su abuela Celia Olivera, una de las personas que lo acompañó en sus primeros pasos en el fútbol. Esa conexión previa con el entorno, sumada a la privacidad que ofrece el predio, habría pesado en la decisión familiar por sobre otras opciones dentro de Rosario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se conoció la última foto de Jorge Messi con vida: quién era el líder religioso que lo acompañó en sus últimos meses

Se conoció la última foto de Jorge Messi con vida: quién era el líder religioso que lo acompañó en sus últimos meses

Antonela Roccuzzo en el velatorio de Jorge Messi.
play

El mundo del fútbol abraza a Lionel Messi y su familia tras la despedida de su padre

Rodrigo De Paul convirtió un gol para Inter de Miami y se lo dedicó a Lionel Messi. 

La emotiva dedicatoria de De Paul para Messi tras la muerte de su padre

Messi llegó a Rosario y se dirigó al Cementerio Parque El Prado.

Messi llegó a Rosario para despedir a su papá Jorge

El mensaje de Sofi Martinez a Lionel Messi.

"Siempre seremos...": el mensaje que Sofi Martínez le dedicó a Messi tras la muerte de su papá

Jorge Messi luchó por la salud de su hijo y terminó construyendo un imperio en el fútbol mundial.

La historia de Jorge Messi: de supervisor metalúrgico a la mente detrás del mito de Lionel

Rating Cero

La Joaqui, Tuli Acosta y Luck Ra.

"Hay límites que son obvios": La Joaqui detalló cómo la "lastimaron" Tuli Acosta y Luck Ra

Kelly McGillis alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Top Gun.

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la actriz que causó furor en Top Gun

La ex Gran Hermano brilló en la obra de José María Muscari. 

¡Una bomba!: Daniela Celis debutó en SEX y encendió el escenario y las redes

La modelo volvió a viajar junto a su familia y eligió un destino paradisíaco del Caribe.

Como es la habitación que Pampita aprovechó en Punta Cana para unas vacaciones exprés

El capítulo de Friends﻿ que cambió la carrera de Brooke Shields.

Tuvo una aparición en Friends y su carrera dio un giro increíble: la historia de la actriz Brooke Shields

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni, una pareja con muchos fanáticos en las redes sociales.

El enojo de Nicolás Tagliafico luego de que le preguntaran por qué aún no es padre: "Ya empiezan..."

últimas noticias

El lunes la temperatura mínima será de 4°C.

Alerta climática: hasta cuándo se extiende la ola de frío extremo en el AMBA que arranca este lunes

Hace 4 minutos
Daniel Raimondi junto a Lula da Silva.

Crisis diplomática: el embajador argentino en Brasil llegó a Buenos Aires para reunirse con Pablo Quirno

Hace 23 minutos
La Joaqui, Tuli Acosta y Luck Ra.

"Hay límites que son obvios": La Joaqui detalló cómo la "lastimaron" Tuli Acosta y Luck Ra

Hace 44 minutos
Vivir con esa decisión: el drama de la madre que no pudo rescatar a su hija en el lago Nahuel Huapi

"Vivir con esa decisión": el drama de la madre que no pudo rescatar a su hija en el lago Nahuel Huapi

Hace 45 minutos
Irán se refirió al estrecho de Ormuz.

Irán advirtió que el estrecho de Ormuz seguirá cerrado "hasta que Estados Unidos acepte las condiciones"

Hace 47 minutos