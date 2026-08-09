El emotivo mensaje de los jugadores de Newell's tras la muerte de Jorge Messi: "Mucha fuerza"

Los futbolistas de la Lepra posaron con una bandera en apoyo al astro y su familia, en la previa del partido con Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026.

Los futbolistas de Newell's mostraron una bandera en respaldo del astro Lionel Messi y su familia después de la muerte de su padre, Jorge Messi , que ocurrió el sábado en Rosario después de luchar contra una enfermedad. El gesto fue especial ya que la Lepra era el club de sus amores.

El plantel del conjunto rosarino exhibió una bandera antes del partido con Defensa y Justicia en Florencio Varela por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026, donde finalmente el Halcón se impuso 2-1. "Mucha fuerza familia Messi. El pueblo Leproso los acompaña" , expresaba el texto acompañado por una foto de Jorge Messi.

En tanto, previamente Newell's emitió un comunicado por el fallecimiento del padre de Messi, quien se encontraba internado en el Sanatorio Centro de Rosario. "Despedimos con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi" , señaló el club.

Y agregaron: " Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial".

"MUCHA FUERZA FAMILIA MESSI. EL PUEBLO LEPROSO LOS ACOMPAÑA". La bandera especial con la que posó Newell's, por la muerte de Jorge Messi, en la previa de su duelo ante Defensa en Florencio Varela. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/uXq5MMYv3O

Por último, escribieron: "Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso".

El Prado: cómo es por dentro el cementerio de Rosario donde despidieron a Jorge Messi

El cementerio se encuentra en el kilómetro 847,5 de la ruta 33, a pocos minutos del centro de Rosario, lo que facilitó el traslado de la familia y los allegados tras el aterrizaje de Lionel Messi en la ciudad. El predio tiene 15 hectáreas parquizadas, con jardines, arboledas, espejos de agua y construcciones de estilo clásico europeo. Según destaca en su sitio web, su propuesta se diferencia de la de los cementerios tradicionales: apunta a integrar la naturaleza como elemento central del espacio, con un diseño sobrio y minimalista pensado para generar un entorno de calma y recogimiento.

Entre sus instalaciones, El Prado cuenta con un complejo velatorio premium, una capilla ecuménica, sala de servicios, cafetería, florería y morgue, además de estacionamiento interno y vigilancia propia las 24 horas. También dispone de vehículos ecológicos y maquinaria de parquización para el mantenimiento del predio. En cuanto a los servicios funerarios, ofrece parcelas para inhumación a perpetuidad o en arrendamiento, espacios para cremación y la posibilidad de organizar ceremonias personalizadas y misas conmemorativas.

La elección del lugar no fue azarosa: en El Prado ya descansan otros familiares de Lionel Messi, entre ellos su abuela Celia Olivera, una de las personas que lo acompañó en sus primeros pasos en el fútbol. Esa conexión previa con el entorno, sumada a la privacidad que ofrece el predio, habría pesado en la decisión familiar por sobre otras opciones dentro de Rosario.