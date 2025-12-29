La AFA denunció operaciones en los medios: "Buscan la desestabilización" La entidad denunció una “campaña de difamación” contra sus autoridades y ratificó la legalidad de sus contratos en el exterior. Por + Seguir en







La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado en el que expresó su “más enérgico rechazo” a lo que definió como una nueva campaña de difamación contra la institución, su presidente Claudio "Chiqui" Tapia y su tesorero Pablo Toviggino, a partir de publicaciones periodísticas que calificó como “tendenciosas y carentes de sustento”.

Según detalló la entidad, la AFA mantiene un contrato vigente con la firma TourProdenter LLC, designada como agente comercial para la representación económica y comercial en el exterior. Ese vínculo, subrayó, fue analizado por tribunales de la Argentina y de los Estados Unidos, sin que se detectaran irregularidades.

En el comunicado se recordó una denuncia impulsada por el empresario Guillermo Tofoni, vinculada al sponsoreo y a la organización de partidos amistosos de la Selección nacional, en particular los disputados en China. En ese expediente, la AFA y Tapia fueron sobreseídos en septiembre de 2023, decisión luego confirmada por la Cámara Criminal y Correccional Federal y, en abril de 2024, por la Cámara Federal de Casación Penal, lo que dejó la causa definitivamente cerrada en el país.

La AFA señaló que, pese a esos fallos, continuaron apareciendo publicaciones que omitieron informar los sobreseimientos y retomaron acusaciones ya descartadas por la Justicia. En ese marco, indicó que Tofoni promovió nuevas acciones, entre ellas una denuncia contra TourProdenter LLC ante tribunales del estado de Florida, que también fue rechazada y archivada.

Para la entidad, tanto la Justicia argentina como la estadounidense evaluaron el vínculo contractual y concluyeron que se ajusta a derecho. Sin embargo, advirtió que en los últimos días volvieron a circular versiones sobre supuestas irregularidades en el manejo de fondos en el exterior, basadas, según se sostuvo, en presentaciones judiciales previas que fracasaron en sede judicial y que ahora son “recicladas” y amplificadas.

“La narrativa apunta al desgaste institucional y a la deslegitimación de la conducción”, afirmó la AFA, que remarcó que se trata de una relación comercial entre entidades privadas, válida y transparente, sometida a controles judiciales. Por último, la asociación instó a los medios y a quienes informan a revisar fuentes y fallos judiciales, y sostuvo que la responsabilidad periodística implica evitar contribuir a operaciones que respondan a intereses particulares. “La sociedad merece información seria, responsable y comprobada”, concluyó el comunicado.