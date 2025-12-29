29 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Escándalo con el Chipi Gandín: se agarró a las piñas durante un partido de fútbol 5 con amigos

El exdelantero de Independiente y Colón, entre otros, se encontraba jugando un picadito cuando tuvo un fuerte altercado con un rival quien terminó con la oreja mordida y ensangrentada.

Por
Chipi Gandín se peleó con un rival en la cancha y le mordió la oreja

Chipi Gandín se peleó con un rival en la cancha y le mordió la oreja

El exdelantero de Independiente, Darío “Chipi” Gandín protagonizó una fuerte pelea durante un partido de fútbol 5, entre amigos, en Rafael. El exdeportista terminó a las piñas con su rival e incluso le mordió la oreja.

Te puede interesar:

La AFA denunció operaciones en los medios: "Buscan la desestabilización"

El hecho se dio dentro de la cancha cuando Gandín intentó reanudar el juego tras una falta, pero su contrincante se puso delante, sin distancia mediante, y éste le pateó fuerte a las piernas. Sin más, el Chipi le tiró un golpe de puño directo a la cara y el otro jugador le sigue la disputa.

Rápidamente los compañeros de ambos intentaron intervenir para que el escándalo no escalara más, pero ambos protagonistas estaban demasiado enojados y no pudieron frenarlos. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad que se difundieron en redes, hubo un cruce de insultos y no pudieron controlarlos ya que volvieron a enfrentarse.

Durante el segundo enfrentamiento, el también exdelantero de Colón y Rafaela, entre otros, no perdonó a su contrincante y, que según testigos, terminó con lesiones visibles al punto que le terminó mordiendo la oreja. Según reportaron medios locales, el hombre agredido hizo una denuncia formal ante la Justicia santafecina por lesiones, aunque la misma quedó sin efecto.

Embed

Quién es Darío “Chipi” Gandín

Darío “Chipi” Gandín fue un delantero que comenzó su carrera en el año 2000 en Plantense y luego pasó a Atlético de Rafaela, donde se convirtió en una pieza clave para el equipo que logró es ascenso a Primera División en 2003.

También tuvo un paso por Colón de Santa Fe, Argentinos Juniors y en el León de México. En su regreso al país, en 2008 se convirtió en refuerzo de Independiente de Avellaneda: durante dos años jugó 65 partidos y convirtió 18 goles.

En el fútbol argentino, vistió la camiseta de Gimnasia (J) y Aldosivi, mientras que en su regreso a la tierra mexicana supo ser jugador de Necaxa. En total en su carrera, disputó 391 partidos y convirtió 103 tantos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su nombre vuelve a ocupar un lugar central en una terna que reúne a referentes de primer nivel.

El único premio que le falta a Messi y que puede ganar en 2025: ¡compite con Maravilla Martínez!

Pep Guardioa, DT del Manchester City.

Guardiola volvió a enfurecerse con un camarógrafo tras el triunfo del Manchester City

Edinson Cavani desperdició un gol increíble para Boca contra Alianza Lima.

Edinson Cavani desmintió su retiro y recordó el gol que erró para Boca contra Alianza Lima: "Lo analicé mil veces"

Valentín Barco y Juan Román Riquelme.

Boca: Valentín Barco cargó contra Juan Román Riquelme y reveló si volvería al club

Este jugador disputó el Mundial Sub 20 de Chile con la Selección colombiana.

La joya colombiana que jugó el Mundial Sub 20 y será comprado por un insólito equipo argentino

Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, los protagonistas de la gira de Inter Miami.

Champions Tour: cómo será la gira de pretemporada de Messi e Inter Miami por Sudamérica

Rating Cero

Lourdes Fernández se mostró triste por la muerte de una amiga, pero su estado preocupó a sus fans

El duro video que publicó Lourdes Fernández que puso en alerta a sus seguidores por su estado de salud

Conocé la primera película que dirigió la reconocida actriz, ya disposible en Netflix
play

Esta película es el debut de Kate Winslet como directora y sorprende a todos en Netflix: como encontrarla

Melanie Watson tuvo una breve pero importante participación en la serie Negro y Blanco

A los 57 años, murió una de las actrices más queridas de Hollywood

Mickey Lee, tenía 35 años, y participó de la edición de Gran Hermano en Estados Unidos

Dolor en Gran Hermano: murió una participante de la última edición tras múltiples paros cardíacos

Este título se posicionó rápidamente en el tercer puesto de las series más vistas, detrás de Stranger Things 5 y Emily en París 5.
play

Esta serie documental con historias emocionantes tiene a Jason Momoa como conductor y acaba de llegar a Netflix: cuál es

Con paisajes imponentes y una trama sensible, se presenta como una elección perfecta para cerrar la semana con una dosis de emoción e inspiración.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la película que es para toda la familia, tiene aventura y te hará emocionar

últimas noticias

Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Rusia denunció que Ucrania intentó atacar la residencia de Vladimir Putin y prometió represalias

Hace 14 minutos
En la última semana del año, la máxima podría rozar los 40°. 

Por un día no habrá ola de calor en el AMBA: cuál es la explicación técnica

Hace 58 minutos
play

La AFA denunció operaciones en los medios: "Buscan la desestabilización"

Hace 1 hora
El fallo del juez fue contra el protocolo antipiquetes.

Revés para el Gobierno: un juez declaró nulo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich

Hace 1 hora
Lourdes Fernández se mostró triste por la muerte de una amiga, pero su estado preocupó a sus fans

El duro video que publicó Lourdes Fernández que puso en alerta a sus seguidores por su estado de salud

Hace 1 hora