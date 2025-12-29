Escándalo con el Chipi Gandín: se agarró a las piñas durante un partido de fútbol 5 con amigos El exdelantero de Independiente y Colón, entre otros, se encontraba jugando un picadito cuando tuvo un fuerte altercado con un rival quien terminó con la oreja mordida y ensangrentada. Por + Seguir en







Chipi Gandín se peleó con un rival en la cancha y le mordió la oreja

El exdelantero de Independiente, Darío “Chipi” Gandín protagonizó una fuerte pelea durante un partido de fútbol 5, entre amigos, en Rafael. El exdeportista terminó a las piñas con su rival e incluso le mordió la oreja.

El hecho se dio dentro de la cancha cuando Gandín intentó reanudar el juego tras una falta, pero su contrincante se puso delante, sin distancia mediante, y éste le pateó fuerte a las piernas. Sin más, el Chipi le tiró un golpe de puño directo a la cara y el otro jugador le sigue la disputa.

Rápidamente los compañeros de ambos intentaron intervenir para que el escándalo no escalara más, pero ambos protagonistas estaban demasiado enojados y no pudieron frenarlos. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad que se difundieron en redes, hubo un cruce de insultos y no pudieron controlarlos ya que volvieron a enfrentarse.

Durante el segundo enfrentamiento, el también exdelantero de Colón y Rafaela, entre otros, no perdonó a su contrincante y, que según testigos, terminó con lesiones visibles al punto que le terminó mordiendo la oreja. Según reportaron medios locales, el hombre agredido hizo una denuncia formal ante la Justicia santafecina por lesiones, aunque la misma quedó sin efecto.

Embed #VIDEO | Darío "Chipi" Gandin a las piñas en un Futbol 5 pic.twitter.com/ZrjLdgh4Kf — Radio Gol Santa Fe (@radiogolsantafe) December 29, 2025 Quién es Darío “Chipi” Gandín Darío “Chipi” Gandín fue un delantero que comenzó su carrera en el año 2000 en Plantense y luego pasó a Atlético de Rafaela, donde se convirtió en una pieza clave para el equipo que logró es ascenso a Primera División en 2003.

También tuvo un paso por Colón de Santa Fe, Argentinos Juniors y en el León de México. En su regreso al país, en 2008 se convirtió en refuerzo de Independiente de Avellaneda: durante dos años jugó 65 partidos y convirtió 18 goles. En el fútbol argentino, vistió la camiseta de Gimnasia (J) y Aldosivi, mientras que en su regreso a la tierra mexicana supo ser jugador de Necaxa. En total en su carrera, disputó 391 partidos y convirtió 103 tantos.