Fue promesa de un grande de Argentina, hizo inferiores en la Selección argentina y terminó haciendo encomiendas

Por fin le llegó la oportunidad: se probó en San Lorenzo y consiguió un lugar en la pensión del Bajo Flores. Atlético de Madrid se interesó por él cuando lo vio en un partido de juveniles, pero Toto solo quería debutar en el club de sus amores. Eso sucedió el 25 de noviembre de 2001, en un partido ante Rosario Central por el torneo Apertura que el Ciclón ganó 1-0 con un gol suyo.

"Lo que había soñado era llegar a Primera, debutar con un gol, levantar los brazos al cielo para dedicárselo a mi papá y que la gente coreara mi nombre. Y es lo que pasó. Ese era mi sueño. Lo que vino en mi carrera fue de regalo", aseguró.

Roberto Cornejo, exfutbolista X @EstadisticasSL

La historia de Roberto Cornejo

Mientras jugaba en la Reserva de San Lorenzo, Cornejo fue convocado a la Selección Sub 20 e incluso compartió entrenamientos con la Mayor, que en ese entonces dirigía Marcelo Bielsa. "A mí la vida me cambió muy fuerte; de no tener nada pasé a tener todo, un departamento, auto, vivir una buena vida. Nunca lo esperé", reflexionó.

La sensación que provocó su debut se fue apagando y, ante la falta de oportunidades, se fue a préstamo a Dorados de Sinaloa. Ya con Pipo Gorosito de entrenador, volvió para una segunda etapa en el Ciclón. También pasó por Universitario de Perú, Gimnasia de La Plata, Cobreloa, Everton, Deportivo Cali, Nueva Chicago e incluso el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda.

Cuando regresó a Argentina, jugó en varios clubes del Ascenso hasta llegar a Atlético Santa Rosa, en su ciudad natal. La muerte de su hermano Hugo, tras varias semanas internado por un accidente de moto, aceleró la decisión de su retiro. "La vida me volvió a cambiar. No volví a ser el Toto alegre de siempre. Hasta hoy me acuerdo que no tengo a mi hermano y es difícil", confesó.

Después de retirarse, fundó Los Totitos Fútbol Club, donde entrena y forma a chicos y juveniles. "Empecé a aconsejar chicos y me gustó mucho, me gusta, siento que les llego. Armé las infantiles, tengo ocho categorías. La idea es seguir creciendo y llevar chicos a Buenos Aires", anticipó. Durante la pandemia, cuando el país se paralizó, Cornejo se mantuvo haciendo encomiendas.

Roberto Cornejo, exfutbolista Redes sociales

Hoy divide su tiempo entre Los Totitos, su trabajo en la Municipalidad de Santa Rosa y los entrenamientos con Deportivo Matadero, equipo en el que volvió a jugar en febrero de este año. "Volví por mi hermano, Juampi. Queríamos jugar juntos", reveló. "No corro como los pibes, pero trato de acomodarme en la cancha. La zurda sigue metiendo pases de gol, tiros libres, córners. La zurda todavía tira magia", afirmó.