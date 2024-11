Tres reconocidos futbolistas a nivel mundial que terminaron en la cárcel

El fútbol latinoamericano es un buen ejemplo de estas situaciones. Estas son tres grandes estrellas que brillaron dentro de las canchas pero que, por distintas razones, terminaron pasando días o meses tras las rejas.

René Higuita

El famoso arquero colombiano fue condenado a siete meses de cárcel por haber participado del secuestro y posterior liberación de la hija de un amigo. También tuvo muchos problemas por su estrecho vínculo con Pablo Escobar, uno de los grandes jefes del Cártel de Medellín.

"Yo tuve la fortuna y la no fortuna de intermediar por una niña que estaba secuestrada. Me llevaron allá porque yo no era político ni tenía ese poder, me lo dio la familia y me lo dio la conciencia. Allá estuve nueve meses", explicó años después al medio AS.

Freddy Rincón

Fue figura del Real Madrid y el Corinthians y, a nivel selecciones, brilló con la camiseta de Colombia. Pasó 123 días preso en una cárcel de Sao Paulo por tráfico de drogas. Además, el gobierno de Panamá emitió una orden de extradición en su contra por blanqueo de capitales. El jugador fue acusado de lavar recursos ilegales procedentes de una organización de narcotráfico que comandaba el colombiano Pablo Rayo Montaño, y varios de sus bienes fueron confiscados.

Dani Alves

El futbolista brasileño fue encontrado culpable de violación por un hecho ocurrido en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022, y lo condenaron a cuatro años y seis meses de prisión. Además, la jueza le impuso cinco años de libertad vigilada y una multa de 150.000 euros.

Alves recuperó la libertad en marzo de este año, después de pasar 14 meses en la cárcel, para lo cual tuvo que pagar una fianza de un millón de euros. "Allá donde voy, sobrevivo. Yo me adapto a todo porque para mí no es el lugar el que hace a la persona, sino la persona la que se hace al lugar", aseguró.