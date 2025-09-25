Desconocido: el club en el que pudo haber jugado Julián Álvarez después de River El delantero debutó en 2018 y dejó el Millonario cuatro años más tarde, en la previa del Mundial de Qatar, para sumarse al Manchester City. Sin embargo, su salida pudo haberse dado mucho antes. Por







Julián Álvarez podría haberse ido de River a otro club. Télam

Julián Álvarez es uno de los delanteros más importantes a nivel mundial: tras sorprender en River, jugó en Manchester City, salió campeón del mundo con la Selección argentina y hoy es figura en el Atlético de Madrid. Sin embargo, un dato desconocido es que pudo haber jugado en otro club después del Millonario.

Así lo reveló el periodista Rafael Ramos en su podcast Raza Deportiva de ESPN. Según contó, todo ocurrió en el año 2020, cuando la Araña empezaba a destacarse en Núñez. América de México se interesó en él, pero finalmente descartó la operación porque consideró que no tenía experiencia ni madurez.

Finalmente, el club se inclinó por el paraguayo Sergio Díaz, exjugador del Real Madrid, quien venía complicado por una serie de lesiones. Ramos aseguró que no elegir al cordobés fue "un error monumental". "La operación la hicieron entre Miguel Herrera y Santiago Baños. Les ofrecieron a Julián Álvarez y dijeron: 'Está muy chamaco, no creo que madure en México'", detalló.

Julián Álvarez

Al final, el rendimiento de Díaz no convenció en el América, donde jugó apenas 9 partidos y convirtió un solo gol. La Araña, en cambio, comenzó un ascenso meteórico que un par de años después lo llevaría a la Premier League y luego a España, mientras se convertía en ídolo de la Selección argentina.

Los números de Julián Álvarez en River Julián Álvarez nació en Calchín, Córdoba, y se formó en las inferiores de River. Jugó en el club desde octubre de 2018, cuando debutó en Primera, hasta que se concretó su venta al Manchester City en julio de 2022. Fue el máximo goleador de la Liga Profesional 2021 en la que el Millonario se consagró campeón. El cordobés ostenta el récord de ser el único jugador en la historia de River en anotar seis goles en un mismo partido. Lo hizo frente a Alianza Lima, en el partido por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022. En total, durante su paso por el club jugó 122 partidos, convirtió 54 goles y repartió 29 asistencias.