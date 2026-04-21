21 de abril de 2026 Inicio
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Escándalo en Italia: unos 50 jugadores de la Serie A, involucrados en fiestas con escorts

En la acusación apuntan con futbolistas de Milán, Inter y otros equipos, e incluso se menciona a un piloto de Fórmula 1. Por el caso, hay cuatro personas vinculadas a la organización de las fiestas detenidos, pero de momento no hay cargos contra los deportistas.

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En las escuchas se menciona a un piloto de Fórmula 1

En las escuchas se menciona a un piloto de Fórmula 1

Un escándalo se desató en el fútbol de Italia luego que la Guardia de Finanzas italiana desmantelara una red de prostitución en la que involucra a más de 50 futbolistas profesionales e incluso a un piloto de Fórmula 1.

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De acuerdo a lo informado por EFE, se trata de una red de explotación para “gestionar eventos ligados al ocio nocturno” que habría prestado servicio a futbolistas de Milan, Inter y otros jugadores que llegaban a la ciudad en condición de visitantes, donde se hacía uso además de 'gas de la risa' como sustancia recreativa.

Además, La Gazzetta reveló que también se habla en las pesquisas de una mujer embarazada como fruto de sus relaciones con uno de esos usuarios de la red de prostitución. Todo se daba en el marco de una organización con estructura empresarial que garantizaba a cerca de 50 futbolistas de equipos de la Serie A una “relajante fiesta postpartido todo incluido”.

La jornada empezaba en los locales más exclusivos de la vida nocturna milanesa y, para quienes lo deseaban, que eran muchos, continuaba en compañía de una joven escort en la habitación de un hotel. Además, indicaron que, en algunos casos, ingerían gas de la risa, una sustancia de efectos embriagadores que cuenta con la ventaja no despreciable para un atleta de no ser detectada en los controles antidopaje.

Por el caso, que está siendo investigado por el Tribunal de Milán a petición de la Fiscalía, cuatro personas, organizadores, quedaron detenidas bajo arresto domiciliario, acusadas de favorecer la prostitución mediante la organización de servicios de acompañamiento o escorts, así como de blanqueo de capitales procedentes de esta actividad.

Un piloto de Fórmula 1, en las escuchas en una red de prostitución

En medio del escándalo, no solo involucra a los jugadores de la Serie A, sino que también en las escuchas se menciona a un piloto de Fórmula 1 que utilizó los servicios de dicha red. “Tengo un amigo que es piloto de Fórmula 1 y quiere una novia de pago. ¿Podemos encontrarla?”, habría preguntado uno de los implicados, a lo que recibió como respuesta: “Le enviaré a la brasileña”.

Menos de una decena de mujeres ejercían la prostitución, italianas y extranjeras de entre 18 y 30 años, quienes recibían el 50% de los beneficios obtenidos tanto en la zona de Milán como en la isla griega de Mykonos.

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