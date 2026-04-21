Un exjugador del Ascenso tuvo un grave accidente en Ecuador y tras un pedido desesperado podrá regresar a Argentina

Se trata de Gastón Firpo quien viajaba con su novia a Guayaquil, pero el micro en el que se trasladaban descarriló y murieron 14 personas. “Logramos juntar la plata. Ahora solo queda autorización para volar y listo”, anunció.

Una verdadera pesadilla le tocó vivir al exjugador del Ascenso Gastón Firpo en Ecuador y en medio de un pedido desesperado para poder volver a casa tras un accidente en la ruta, logró recaudar el dinero y viajará al país en las próximas horas.

El exdeportista, con pasado en Juventud Unida, San Martín de Burzaco, Midland, Claypole y Argentino de Quilmes, viajaba con su pareja , Jazmín, por la ruta entre Cuenca y Guayaquil cuando el micro en el que se trasladaba perdió el control y cayó a un abismo . El bus se incendió y murieron al menos 14 personas y otras 29 resultaron heridos . El episodio fue dado a conocer por el propio jugador a través de sus redes sociales, donde también difundió un pedido de ayuda para poder regresar a la Argentina.

“Nosotros estábamos en Cuenca y decidimos ir para el lado de Guayaquil para seguir conociendo este hermoso país, pero en el camino tuvimos un accidente muy grande. El micro perdió el control, el chofer se quedó dormido y terminamos cayendo por un precipicio ”, relató el propio Firpo en sus redes sociales dando a conocer el episodio.

Afortunadamente ellos sobrevivieron, aunque sufrieron graves heridas . “Fue horrible, el micro se prendió fuego y perdimos todas nuestras pertenencias. A mí me hicieron puntos en la cabeza y a ella en el cachete y la pera”, agregó.

Es por ello, a modos de pedido desesperado para poder regresar pidieron ayuda para poder recaudar fondos para la compra del pasaje y poder regresar a la Argentina: “Queremos volver a casa. Sabemos que mucha gente nos conoce y sabe que somos de viajar, por eso cualquier ayuda es importante”.

Embed - Gaston Firpo on Instagram: "PEDIDO DE AYUDA PARA VOLVER A CASA SUFRIMOS UN ACCIDENTE - EL MICRO EN EL QUE ÍBAMOS SE CAYÓ A UN PRECIPICIO Y PERDIMOS TODO. Nuestro Alias de Mercado Pago es : vuelta.a.casa.arg figura a nombre de Pablo Firpo . Estamos vivos de milagro. El día Miércoles 15 de Abril ocurrió el accidente del Bus de la cooperativa San Luis que cubría la ruta de Cuenca - Guayaquil en Ecuador. Nosotros somos @jazrepetto y @gastonfirpo_10 ayúdenos a difundir amigos / familias / y conocidos gracias #ayuda" View this post on Instagram

Tras el pedido desesperado, Gastón Firpo podrá regresar a Argentina junto a su novia

Tras lanzar la campaña en sus redes sociales, Gastón Firpo anunció en sus redes sociales que afortunadamente lograron recaudar los fondos para poder regresar al país. “Gracias a todos por su amor. logramos juntar la plata para llegar a casa”, escribió.

En el posteo publicado en sus historias de Instagram donde se lo ve abrazado a su pareja agrego: “Gracias por tomarse el tiempo de difundir y apoyar. Con Jaz estamos muy felices. Ahora solo queda espera la autorización para poder volar y listo. Gracias a todos por su amor de verdad”.

Gastón Firpo

Cómo fue el accidente fatal en Ecuador

El trágico accidente ocurrió el pasado 15 de abril en Ecuador cuando el micro que hacía el trayecto entre Cuenca y Guayaquil se precipitó por un barranco y posteriormente se incendió. El hecho dejó al menos 14 muertos y 29 personas heridas. La unidad, perteneciente a la cooperativa San Luis, transportaba a 42 pasajeros y había partido el miércoles por la mañana.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 57, donde el vehículo se salió de la calzada y terminó en el lecho del río El Chorro. Equipos de emergencia acudieron al lugar para asistir a los sobrevivientes y trasladar a los heridos a distintos centros de salud de la zona.

El episodio fue considerado como uno de los accidentes más graves registrados en esa ruta en los últimos tiempos y la investigación aún sigue en curso.

Quién es Gastón Firpo

Gastón Firpo, de 40 años, es un exfutbolista argentino con larga trayectoria en el fútbol de Ascenso: formado en las categorías menores, se destacó como volante en clubes como Midland (donde fue campeón en 2009), Juventud Unida y San Martín de Burzaco, ganándose el cariño de la gente. También vistió la camiseta de Claypole y Argentino de Quilmes.