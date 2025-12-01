Alejandra Monteoliva asumirá este martes como ministra de Seguridad por Patricia Bullrich

La secretaria de Seguridad renunció a su cargo para encabezar la cartera, ya que la ministra saliente será senadora nacional por La Libertad Avanza desde el 10 de diciembre.

La secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva , envió una carta al presidente Javier Milei en la que renunció a su cargo para asumir este martes en esa cartera en reemplazo de Patricia Bullrich , quien será senadora nacional por La Libertad Avanza desde el 10 de diciembre.

Monteoliva expuso su carta dirigida a Milei en la que confirmó su dimisión a su cargo: "Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Secretaria de Seguridad Nacional , con efectividad a partir del día 1º de diciembre de 2025, a las 23:59 hs".

En tal sentido, destacó su labor. "Desde julio de 2024 asumí la responsabilidad de conducir la Secretaría de Seguridad Nacional, trabajando junto a las Fuerzas Federales, los equipos técnicos y la conducción de la Ministra Bullrich para consolidar una doctrina basada en reglas claras, presencia territorial, interoperabilidad y acción profesional frente al delito" , expresó.

También subrayó su equipo de trabajo: "Agradezco profundamente la confianza que depositó en mi para desempeñar esta tarea estratégica y el respaldo permanente de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, en cada decisión y en cada desafío que enfrentamos".

En tanto, Monteoliva expuso su objetivo como próxima ministra de Seguridad. "El próximo 2 de diciembre asumiré como Ministra de Seguridad Nacional, donde continuaré el camino iniciado, consolidando el orden recuperado en la Argentina bajo la doctrina que permitió fortalecer nuestras instituciones: reglas claras, mano firme y la convicción inalterable de que, en nuestro país, quien las hace, las paga" , afirmó.

Por último, manifestó su gratitud hacia Bullrich: "Finalmente, quiero agradecer especialmente a la hasta hoy Ministra, Dra. Patricia Bullrich, por la confianza, el liderazgo y el aprendizaje construido durante estos años de trabajo conjunto. El equipo que hemos consolidado seguirá trabajando con la misma entrega, profesionalismo y compromiso para profundizar los resultados alcanzados".

El perfil de Alejandra Monteoliva, la reemplazante de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad

Oriunda de Córdoba, Monteoliva tiene trayectoria en la gestión de Seguridad en administraciones municipales, provinciales y federales. Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, concretó una maestría en Planificación y Administración del Desarrollo Regional y Política Pública de la Universidad de los Andes, en Colombia. En ese país, se desempeñó como académica, tanto como directora de la Carrera de Ciencia Política como de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública en la Pontificia Universidad Javeriana.

Luego de desempeñarse en cargos académicos y de consultoría durante una década, lo que la llevó a acompañar procesos en países con conflictos securitarios como Honduras y El Salvador, Monteoliva fue convocada en el 2012 como asesora de Gabinete en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, durante la Gobernación de José Manuel de la Sota. Al año siguiente, asumió como ministra de Seguridad.

En 2015, con la asunción de Mauricio Macri como presidente, fue convocada para el equipo de trabajo de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad nacional, donde asumió como directora de Gestión de Información Criminal. Con el cambio de administración, continuó allegada al PRO, trabajando como asesora de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Vicente López en el 2020, bajo la intendencia de Jorge Macri. El nuevo rol de Bullrich desde el 2023 le deparó una nueva responsabilidad pública, ocupando el cargo de secretaria de Seguridad hasta su actual ascenso a ministra.