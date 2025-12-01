1 de diciembre de 2025 Inicio
Donald Trump dio un ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone Venezuela: tiene tiempo hasta el viernes

Tras mantener una conversación telefónica, el presidente estadounidense le advirtió a su par venezolano que tiene tiempo hasta el fin de la semana para abandonar su país.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se está quedando sin opciones para dimitir y salir de su país bajo un salvoconducto garantizado por Estados Unidos, tras una breve llamada con el presidente estadounidense, Donald Trump, el mes pasado, donde el presidente rechazó una serie de solicitudes del líder venezolano, según cuatro fuentes informadas sobre la llamada.

El ultimátum de Trump a Maduro: Estados Unidos se prepara para atacar Venezuela

El llamado, del 21 de noviembre, se produjo después de meses de creciente presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe, reiteradas amenazas de Trump de extender las operaciones militares a tierra y la designación del Cártel de los Soles, un grupo que la administración Trump dice incluye a Maduro, como una organización terrorista extranjera

